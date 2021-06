La historia, las armas y las letras

Dijo Francisco de Quevedo: “quien llamó hermanas a las armas y a las letras nada sabía de sus abalorios, pues no hay linajes más diferentes que el del hacer y el decir”. Aunque las letras a las que se refería se centraban más en las teológicas que en lo que nosotros llamamos humanidades, lo que está claro es que en el siglo en el que le tocó vivir existió el modelo del militar intelectual, capaz de hacer la guerra y contarla a la vez, tal y como hizo, por ejemplo, Julio César.

Reinó en la Prusia del siglo XVIII Federico II (1786-1797), que ha pasado a la historia por ser el reformador de un ejército prusiano famoso por su rígida disciplina y temidos procesos de reclutamiento, pero también por su eficacia en el campo de batalla. Este rey consiguió que un soldado de infantería pudiese disparar dos veces por minuto, el doble que los demás ejércitos europeos, y que un batallón multiplicase por cinco la potencia de fuego del enemigo, pero también fue consciente de que “los nervios de las batallas son dineros”, como se solía decir por entonces, y de que los oficiales de un ejército deberían tener una formación intelectual adquirida en una academia militar.

Si es verdad que este “rey sargento”, apodado así porque le gustaba más visitar cuarteles - y admirar los cuerpos de algunos de sus soldados - que estar en la corte, pasó a la historia como creador del llamado “reino de hierro”, también lo es que hubiese pasado a la historia de la música como excelente flautista, director y compositor, a la vez que como escritor de una obra que abarca más de 50 volúmenes; así como humorista despiadado en sus frases y alusiones, como la que decía: “es conveniente que cada mujer tenga un marido, pero a ser posible es mejor que sea el suyo propio”, cosa fácil de entender para cualquiera que conozca lo que era la vida sexual de su corte; a la vez que como crítico de la hipocresía, como cuando decía, criticando lo que había llegado a ser la relajación de la Iglesia antes de la Reforma: “en la Edad Media los curas y frailes eran tan religiosos que sus novias siempre eran monjas”.

Federico fue a la vez un gran militar, un magnífico escritor y artista, dejando bien claro que la política y la guerra no solo no pueden, sino que además deben estar iluminadas por la inteligencia. Y la síntesis de todo ello puede verse en la historia militar, en la buena historia militar, y no en la que todo se convierte en una soflama patriótica o en una sucesión de estereotipos retóricos, que hacen que la historia de la guerra haya conseguido alcanzar las más altas cotas del aburrimiento, sobre todo cuando se tortura con ella a niños y adolescentes en los libros de texto.

Para escribir bien la historia de la guerra no basta ni con ser historiador ni con ser militar. Hoy, como siempre, hay militares muy inteligentes, y también menos, como también pasa en el caso de los historiadores. Los hay competentes e incompetentes en su oficio, y entre ellos hay excelentes, buenas, malas y muy malas personas, como en todas las demás profesiones. Pero han sido algunos buenos y competentes militares los que sentaron las bases del estudio de la guerra, desde Von Clausewitz, un general prusiano contemporáneo del rey Federico, a John Keegan, un profesor de la Academia militar de Sandhurst, recientemente fallecido.

Hay dos clases de guerra que se complementan: la guerra de papel y la guerra real. La primera es la de los generales y estrategas que planifican las operaciones con más o menos detalle y viven la guerra lejos del frente en sus cuarteles generales; y la segunda es la de la batalla, los disparos y bombardeos, los muertos y heridos y el dolor y el sufrimiento de todo tipo entre soldados y civiles. Para comprender la guerra real es fundamental tener alguna experiencia militar, tener mucho sentido común y ser capaz de entender el sufrimiento de los demás. Para hacer la guerra en el papel, o acabar por convertirla en una industria académica entre tantas otras, basta una limitada inteligencia unida a una desmesurada ambición profesional.

Hans Delbrück fue un militar e historiador alemán, autor de una monumental Historia del arte de la guerra (4 vols.) que aún se utiliza en West Point, a pesar de que su relato acaba con la I Guerra Mundial. Delbrück demostró que la mayor parte de los relatos de batallas de la historia griega y romana son inverosímiles, por las dimensiones ficticias de los ejércitos, que serían imposibles de manejar en la batalla y aprovisionar en sus marchas. Esas batallas están narradas como un espectáculo imposible, pues ningún espectador pudo contemplar su desarrollo de modo tan detallado. Y eso es así porque son construcciones retóricas. Es muy curioso que mientras que en la Ilíada se describen con realismo las heridas de lanza, espada y flecha en cabeza, ojos, pecho o extremidades, por el contrario los historiadores nunca mencionan las heridas. En sus textos no se puede ni intuir el olor que deja una batalla, cuando un campo queda sembrado de cadáveres, ni los gritos de los heridos o los prisioneros de guerra, casi siempre ejecutados, ni de las mujeres, repartidas como botín y sistemáticamente violadas. Ni tampoco los gritos de los niños o los ancianos de una ciudad tomada por asalto.

Las guerras son procesos que integran todo: la política, la economía, la religión, el odio y el fanatismo, la violencia más desmedida, pero en las que también puede salir a la luz lo mejor de los seres humanos: el valor, la solidaridad y la compasión. Por eso es muy difícil contarlas, aunque se tengan documentos, lo que pocas veces ocurre. Para eso hay que saber analizar y comprender a la vez, hay que ser capaz de asomarse a la visión del horror, y sobre todo hay que desprenderse de los estereotipos de la retórica militar en vertiente más cuartelera, y de la retórica del historiador académico, que no es superior muchas veces, ni intelectual ni moralmente a la del militar profesional, pero que se cree capaz de escribir sobre cualquier cosa que conoce superficialmente.

Decía Federico II, nuestro “rey sargento”, que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse encima de ellas”, porque sabía que la guerra no podía ser un fin en sí mismo, sino solo la continuación de la política por otros medios en un plazo de tiempo limitado. Una cosa es la guerra y otra el militarismo, que también puede ser civil, que es peor que el militar, porque sus ideólogos saben que nunca irán a la guerra. El militarismo es una ideología que concibe toda la vida social y política desde un punto de vista militar, es un descarnado autoritarismo amparado en la apelación a las virtudes militares, por parte de los que no las practican, pero que sí manipulan para su lucro.

Quizás no haya habido militaristas civiles más oportunistas que los historiadores. Tradicionalmente la historia patria ha sido una incubadora del odio al extranjero, al creyente en otra religión o a quien es de otra raza o es diferente por ser miembro de una minoría. Muchísimos historiadores fueron siervos fieles de los reyes, los gobiernos o los partidos políticos, siendo incapaces de cumplir las normas del oficio que el orador griego Luciano sintetizó así: poder decir la verdad, querer decir la verdad y no adular nunca a los poderosos. Esos falsos historiadores fueron definidos por el poeta Paul Valery, que vivió dos guerras mundiales, diciendo: “los historiadores son como las putas, porque siempre van detrás del ejército ganador”. Pero esos falsos historiadores viven ahora agazapados en las acogedoras estancias de unas universidades públicas preocupadas básicamente de sobrevivir cada vez mejor, ofreciendo enseñanzas que carecen en muchos casos de futuro, y cuya calidad es cada vez menor. Este es el caso de muchísimos másteres, sobre todo lo divino y lo humano, lo civil y lo militar, solo válidos en España.

Muchos másteres de humanidades e historia son ejemplos de oportunismo. Tras un título coherente, ocultan pequeños cursos inconexos en los que cada profesor explica lo que le parece. Se planifican minuciosamente, pero en realidad no hay programas ni esfuerzo de preparación. Cada profesor hace la guerra por su cuenta, sea el máster civil o militar. Se puede impartir docencia en docenas de másteres. Ponemos la etiqueta: la guerra, la sexualidad, la esclavitud, la nación..., y el profesor puede hablar de lo que sea, cogiendo el tema por los pelos. Si es helenista podrá hablar de “la guerra en Homero”, “el sexo en Platón”, “la esclavitud en la comedia ática”... o de la mismísima cara oculta de la luna. Todo vale y se acepta, porque los másteres son un gran negocio en el que el cliente se da cuenta al final de que lo que compró no le vale casi para nada.

En la guerra y en la paz deberíamos aprender de Federico II y los historiadores militares que la realidad está fuera de los muros universitarios y que, si queremos hablar de guerra, bueno será colaborar con las Academias militares. Y ya no digamos en el caso de la ciencia y la técnica, porque solo con las empresas - si las hay- será posible reformar el oportunista mercado de los másteres y crear un nuevo modelo de educación superior, diferente a esas escuelas de funcionarios y profesores papeleros que dominan nuestros sistemas de enseñanza e investigación.