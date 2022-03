La huelga bloquea lonjas y puertos y Feijóo se pregunta a qué espera el Gobierno para rebajar impuestos

El transporte de pescado y el movimiento de mercancías quedó “prácticamente paralizado” en el puerto de A Coruña debido a la huelga del transporte convocada a nivel estatal por el alza del precio del gasóleo, ha informado esta mañana (martes) el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Ante el Consejo de Administración del ente, Fernández Prado ha explicado que, junto al equipo directivo de la Autoridad Portuaria, está en contacto permanente con los sectores más afectados y ha indicado que comparte con transportistas y empresas portuarias su preocupación por la subida de precios, los sobrecostes que soporta la cadena productiva y el impacto del paro, informa EFE.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo han confirmado que la huelga ha afectado al transporte de pescado para mercados mayoristas, es decir, grandes camiones que salen de la terminal olívica en dirección a mercados centrales como los de Madrid o Barcelona. Las mismas fuentes, no obstante, han precisado que sí han podido salir los transportes para mercado minorista (pescaderías y plazas de abastos) y grandes superficies (hipermercados). También se ha mantenido la venta y subasta en lonja.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha advertido de que la huelga del transporte, convocada por el encarecimiento de los combustibles, ha afectado ya este lunes a las lonjas, en las que camiones no han recogido parte de la mercancía procedente del mar. Entre otras cuestiones, reclama las reducciones fiscales y bonificaciones directas en el combustible para el sector del mar. En declaraciones a los medios este martes en Santiago, la conselleira do Mar ha observado la "situación compleja" actual para los subsectores de la cadena mar industria. "Estamos ante la tormenta perfecta", ha señalado, observando el encarecimiento del precio de la energía, el combustible, y la mano de obra, y ahora de los aceites por la escasez del de girasol.

Rosa Quintana ha recordado que la Xunta lleva "muchos meses trabajando" en la defensa de los intereses de los sectores, trasladando propuestas en Bruselas y al Gobierno central. En este sentido, ha recordado la petición de que no se supriman las modificaciones fiscales para la pesca, que se reduzcan los impuestos del IVA para abaratar el coste de la energía y carburantes, así como que se hagan medidas específicas como durante el covid, como permitir ayudas de 'mínimes' que permitan mantener los costes de explotación para seguir manteniendo la actividad. Rosa Quintana ha advertido de que el encarecimiento de los transportes ya ha provocado que "pescado se quedase en las lonjas". "Esto necesita una decisión urgente del Gobierno de España", ha enfatizado.

“¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO?”. El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a la presidencia nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado este martes “a qué espera” el Gobierno de España para rebajar los impuestos sobre la electricidad, el gas y los hidrocarburos. El titular de la Xunta ha protagonizado un acto junto con el alcalde de Zaragoza y presidente de los 'populares' aragoneses, Jorge Azcón, con militantes y dirigentes del PP regional en Zaragoza esta mañana. “¿Cuánto tiempo más tienen que esperar las familias para facilitarles que lleguen a fin de mes?¿Cuántas más empresas tienen que cerrar porque no cubren sus costes?”, se ha preguntado Feijóo, recordando que la Conferencia de Presidentes se ha comprometido, el pasado domingo en la isla de La Palma, a rebajar los impuestos. Ha exigido al Ejecutivo central que lo lleve a cabo “hoy mismo”. Feijóo ha reclamado que se reduzca al 4 por ciento el IVA sobre la electricidad y el gas, reduciendo también el gravamen de hidrocarburos, y ha propuesto destinar “el cien por cien de lo recaudado a mayores” a las empresas y familias con dificultades. Asimismo, ha reiterado que “no importa, a veces, estar en la oposición defendiendo los principios que valen” que estar en el Gobierno “pervirtiendo” esos valores. Ha rechazado la “fragmentación” del voto en la España vaciada y ha puesto el ejemplo de su gestión en Galicia para defender el retroceso del nacionalismo, el populismo y el socialismo.

Las cofradías llaman a esperar a una reunión la próxima semana con Planas antes de decidir sobre el amarre. El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela (Lugo), Basilio Otero, ha propuesto esperar a que se celebre una reunión la semana que viene del sector pesquero con el ministro de Pesca, Luis Planas, en la que se reclamarán medidas inmediatas ante la subida del coste del gasóleo, para decidir sobre si lleva a cabo el amarre de la flota. En declaraciones a Europa Press --tras una reunión este martes en Madrid con la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, y el director general de Ordenación Pesquera, Ignacio Gandarias--, Basilio Otero ha indicado que el próximo lunes, 21 de marzo, se producirá una cumbre de los ministros europeos de Pesca. “Lo lógico sería esperar a que esa reunión se produjese” y después tener esa semana un encuentro con el ministro de Pesca, Luis Planas. “Y en función de lo que ministro diga, decidir”, razona. “Daríamos una semana de plazo”, aclara sobre el inicio de un amarre total.

Explica que este martes el Gobierno se ha referido a la oportunidad que ofrece un artículo del nuevo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (Fempa), el cual recoge que, “por razones excepcionales”, se puede actuar en la cadena de mar. Señala que “son fondos nuevos” y se podrían emplear antes de que se ponga en marcha el propio fondo, pero “el problema es el tiempo”, “hay que aprobarlo, tiene que ir al Consejo de Ministros, así que estaría en noviembre, diciembre o enero del año que viene”.

De tal forma, Otero apunta que, además de esa línea del fondo europeo, es necesario “trabajar en líneas de exenciones que se ejecuten ya”, “a partir del mes que viene”, entre lo que incluye las tasas portuarias y los pagos a la Seguridad Social. Reflexiona que con la exención de esas cargas “se podría tranquilizar a la gente y se podría seguir trabajando”. Con todo, por parte de Pesca se apunta que esas medidas afectarían a otros departamentos como el de Seguridad Social y a Puertos del Estado --son cinco estatales en Galicia, los otros 122 son de carácter autonómico--.

El presidente de las cofradías españolas remarca que “es importante que las medidas que se tomen sean inmediatas”, pues la flota lleva “tres semanas perdiendo” dinero por la subida de combustibles a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, las lonjas y compradores “también están muy necesitados de ayuda”, a lo que “se suma el problema de la huelga de transporte”. Paralelamente, el miércoles se prevé una reunión con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, para abordar la problemática de la subida del coste de gasóleo en Galicia. Sobre los paros que ya se han iniciado en algunos puertos, Otero afirma que “hay flotas que no pueden soportar el coste de combustible y ya están amarrando desde la semana pasada”. EUROPA PRESS