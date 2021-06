La incidencia a siete días se dispara en las áreas de Lugo, Ourense y A Coruña

“Hay razones para el optimismo, pero moderado y condicionado”, aseguró este jueves el presidente del Gobierno autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que explicó que aunque “la vacunación es un avance fundamental y un paso decisivo, ya que semana a semana ganamos en la lucha contra la inmunidad”, hay “algún indicio de cierta preocupación”. Y es que en los últimos siete días la incidencia acumulada de tres áreas sanitarias se ha visto disparada: Lugo, hasta los 52 casos por cada cien mil habitantes; Ourense, hasta los 50; y A Coruña, hasta los 46.

La buena noticia es que “estos nuevos contagios parten de brotes ya conocidos, siendo resultado de contactos previos con infectados”, de forma que están controlados, pero “hay que tener cuidado y ser prudentes”. Porque, si esa tasa a siete días se multiplica a catorce, llegaría a superar los cien infectados por cien mil habitantes, lo que provocaría un aumento de la incidencia general de la comunidad, situada ahora en tan solo 40.

La Xunta ratificó este jueves que no podrán celebrarse hogueras en la noche del 23 al 24 de junio, festividad de San Juan, en espacios públicos, una medida que se enmarca dentro de la prohibición de celebrar “fiestas, verbenas y otros eventos populares”, recogida en la orden publicada el pasado 28 de may. No obstante, sí están permitidas las hogueras organizadas por particulares en espacios privados.

Fuentes de Sanidade han matizado que, aunque no están prohibidas las hogueras en domicilios particulares, se deben respetar las normas de prevención antiCovid, como distancia social y uso de mascarilla, y se recomienda que no se supere el número de 15 personas reunidas en exterior y de 6 si es en interior.

Con respecto a los espacios públicos, donde hay más posibilidad de que se produzcan concentraciones de personas, sigue vigente la prohibición de organizar eventos y fiestas populares. De hecho, todavía está pendiente de realizarse la ‘prueba piloto’ para las verbenas, que tendrá lugar este sábado, mientras estos eventos lúdicos siguen suspendidos.

“No están permitidas las fiestas, verbenas y eventos populares, ya que estamos en pandemia. Todo lo que sean por lo tanto fiestas, verbenas y eventos populares no se pueden celebrar, ya que suponen un riesgo de aglomeración y por lo tanto un riesgo para la salud pública”, insistieron.

CUARENTA VECES PEOR A CATORCE DÍAS QUE EN JUNIO DE 2020. A tres días del inicio del verano y las ganas de playa, sol y fiesta ya planean sobre las vidas de todos los gallegos. Aunque estos días el tiempo no está siendo nada halagüeño, venimos de semanas de calor intenso que han hecho que muchos ya se hayan animado a visitar los arenales de Galicia. Parece que este año no será como el anterior, que habrá más flexibilidad de medidas y, quién sabe, si podremos gozar de estar al aire libre ya sin mascarilla. Además, las verbenas y el ocio nocturno volverán a la actividad y la oferta de ocio será más amplia. Todos atribuimos este avance en la desescalada al bajo impacto del COVID-19 en estos momentos, pues los casos llevan un mes en descenso progresivo y en los hospitales los ingresados rondan el medio centenar. Pero, ¿realmente estamos tan bien? Y, sobre todo, ¿estamos mejor que el verano pasado?

Sorprendentemente, viendo las medidas de este año y las del anterior –playas parceladas, prohibición de fiestas, limitación al turismo...–, lo cierto es que en estos momentos estamos bastante peor que en junio de 2020. Analicemos la situación pormenorizadamente.

A catorce días, ahora Galicia registra una incidencia de 40,31 casos por cada cien mil habitantes. Es la tercera región con el valor más bajo, solo estando mejor Ceuta (38) y la Comunidad Valenciana (39,55). La media española está en 98,78 –recién descendida de los 100 casos–, por lo que estamos en menos de la mitad de esa cifra. Mientras tanto, aun hay cuatro comunidades por encima de los cien casos por cada cien mil habitantes. Son Andalucía (179,71), La Rioja (171,61), País Vasco (131,23) y Navarra (110,41).

Todas las demás se encuentran en el umbral entre los 50 y los 100 casos, a excepción de Galicia, las ya citadas y Baleares (41,31) y Murcia (46,52). ¿Gran registro, no? Retrocedamos un año en el tiempo, remontándonos hasta junio de 2020. Las incidencias en aquel momento eran irrisorias en todas las comunidades, y Galicia, a catorce días, estaba mejor que nadie, registrando tan solo 0,89 casos por cada cien mil habitantes. Ocho veces menos que la media española, que en aquel momento era de 8,87.

DIECIOCHO, A SIETE. Si nos centramos en los casos por cada cien mil habitantes a siete, es decir, a una semana vista, Galicia acumula 18,25 de incidencia. Baja así hasta el cuarto puesto en el ranking de territorios con menor IA en ese periodo, estando en mejor lugar Ceuta (11,88), Valencia (17,60) y Melilla (9,19). Teniendo en cuenta que la media española se sitúa en 43,09, estamos casi tres veces mejor.

Parecen datos inmejorables, pero lo cierto es que fueron mejores. En junio de 2020, Galicia tenía únicamente 0,33 casos por cada cien mil habitantes a una semana vista, estando la media española en 3,36. En un lugar privilegiado estaban, todavía, tres regiones más: Andalucía (0,33), Murcia (0,27) y Ceuta (directamente sin contagios).

SIN TAPABOCAS EN EXTERIORES. Pese a todo, después de año y medio sufriendo restricciones, con la mascarilla acompañándonos durante doce meses a todas partes, hay ganas ya de poder prescindir de ella, sea cuál sea la incidencia.

En este sentido, el propio presidente Feijóo aseguró ayer que el próximo martes Galicia presentará su propuesta en la Comisión Nacional de Salud Pública. Lo que tratan de evitar es que se produzca “un anuncio unilateral por parte del Gobierno, sin consensuar con las comunidades, y sin llevar a la Comisión, donde debe ser revisado”.