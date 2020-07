La independiente Rocío Seijas, elegida nueva alcaldesa de Monterroso

Lugo. La integrante de Independientes por Monterroso (IxM) Rocío Seijas fue elegida nueva alcaldesa de esta localidad lucense con el apoyo de cuatro de los cinco ediles de IxM, así como de los tres concejales del PP, que participarán en el gobierno.

Rocío Seijas asume el cargo tras la dimisión de Antonio Gato, quien desde las elecciones municipales de 2019 había roto con su propio grupo, los independientes, y también con el del PSdeG. Por ello, durante su última etapa, gobernó con el apoyo del único edil de CxG hasta su dimisión a principios de este mes.

En el pleno celebrado este miércoles, la nueva alcaldesa recibió el apoyo de los tres concejales del PP y de tres de los cuatro representantes de Independientes por Monterroso, ya que el nuevo concejal José Luis Fraga, afín al exalcalde Antonio Gato, no apoyó su elección. Tampoco respaldaron a la nueva regidora los tres concejales del PSOE y el edil de CxG.

Según el propio José Luis Fraga, pasará a ser edil no adscrito al considerar que no debe apoyar algo en lo que “no cree”. “Roma no paga a traidores”, manifestó el edil, que criticó que los otros tres integrantes de IxM se enfrentasen a Antonio Gato, a quien atribuye el apoyo recibido por la lista que el propio Gato encabezó en las elecciones de mayo de 2019.

Por su parte, el portavoz del PP, Eloy Pérez, detalló que su formación apoyó a la independiente Rocío Fraga, en cuyo gobierno participará, “por responsabilidad y compromiso con los vecinos con el objetivo de sacar al municipio del estancamiento que padece”.

“Nos ha movido a tomar esta decisión la necesidad de dar estabilidad al Ayuntamiento de Monterroso”, explicó Pérez, que señala que los populares consideran que la situación vivida en el ayuntamiento hasta el momento “era insostenible”.

A la sesión plenaria, además, asistió la presidenta provincial del PP, Elena Candia, que expresó que el compromiso de su partido es claro: “Estamos trabajando por la solución de los problemas que preocupan de verdad a los vecinos”, manifestó. ecg