La inflación por las nubes disparará este año la factura de la vuelta al cole

Matrículas, tasas académicas, libros de texto, material escolar, comedor, actividades extraescolares, ropa y uniformes, el combustible para llevar a los hijos al colegio... Son solo algunos de los gastos extra que las familias deberán afrontar con el fin de las vacaciones de verano y el inicio del curso escolar 2022-2023.Faltan menos de tres semanas para regresar a clase... algo que pone en jaque la economía de muchos padres y que ya en los últimos días están percibiendo en sus bolsillos con las primeras compras.

Para averiguar cómo será la vuelta al cole en este año marcado por la inflacción desde Appinio, la plataforma global de investigación de mercados, ha preguntado a la población sobre cómo afrontan este periodo. Han respondido 529 padres con hijos en edad escolar, de todas las partes de España.

La mayoría de familias se verán afectadas por la inflación. El dato lo revela y no deja lugar a dudas: más del 90 % de los padres o madres encuestados cree que el aumento generalizado de precios afectará en mayor o menor medida su economía familiar tras el periodo de la vuelta al cole.

De hecho, las categorías en las que más creen los padres que notarán el gasto extra debido a la inflación serán, naturalmente, el combustible para el desplazamiento de sus hijos hasta el colegio (36 %); seguido por los libros (27%) y el material escolar (26%).

Los padres y madres ya piensan en cómo reducir el gasto En una época como la que está por venir, donde los típicos gastos de la vuelta al cole se sumarán a la subida generalizada de precios, las familias tendrán que “apretarse el cinturón” como nunca antes. Para ello, según la encuesta de Appinio, los sacrificios empezarán por los gastos de los propios padres y madres: más de la mitad de ellos (53 %) prescindirán de caprichos y gastos personales para poder acceder a todo lo que demanda la vuelta al cole de sus hijos.

Además de esto, el 47 % de los encuestados afirma que hará uso de promociones y descuentos especiales. Otra de las medidas más aplicadas para reducir el gasto será la reutilización del material escolar: casi 5 de cada 10 afirma que lo hará para ahorrarse el dinero que supone renovar todo el material.

Hacer uso de ayudas regionales (32 %), comprar material de segunda mano (31 %) o pedirlo prestado (17 %) también son algunas de las medidas que los padres tomarán para hacer de este un periodo más llevadero a nivel económico. Sorprende también que incluso 2 de cada 10 niños dejarán de ir a actividades extraescolares a fin de ahorrar el gasto extra que suponen.

En cuanto a la comida, casi el 80 % de los niños se llevarán el almuerzo de casa en lugar de comprarlo en algún establecimiento o en el propio centro, lo que supone una evidente medida de ahorro. Esto también afecta a aquellos niños a los que les toca comer en el colegio: pese a que la mayoría de ellos lo hacen en el comedor escolar, el 14 % se llevará una fiambrera de casa.

Por último, alrededor del 25 % de las familias cuyos hijos acuden a un centro educativo concertado o privado, se han planteado cambiarlos este año a un centro público debido al evidente aumento de precios.

“o banco de libros debería ser para todos” Tras conocer los resultados de este estudio, desde EL CORREO contactamos con Marta Sesar, madre de dos niñas, Elena de 11 años y Lucía de 8 años para ver cómo se presenta su situación de cara a la compra de libros y material escolar.

“A marxe na declaración da renta que hai entre os que se lle conceden todos os libros gratis, os que teñen catro libros e os que non reciben ningún é moi pequena. Ademais tense en conta a declaración de hai dous anos atrás e as condicións económicas poden ser xa diferentes”, comenta Marta Sesar. Así, asegura, que en las familias en las que trabaje el padre y la madre, a muchas de ellas ya no les corresponde ningún libro.

A mediados de julio ya hizo las encargas en la librería de su pueblo. Para Elena, que va para primero de la ESO, el banco de libros le da cuatro, por lo que sólo tiene que comprar dos. En el caso de Lucía que comenzará cuarto de Primaria, “temos a sorte de que no curso anterior había moitos alumnos e alumnas e a todos no los dan a través do banco de libros xa que non toca renovalos este curso”. De esta manera, sólo tendrá que comprarle los respectivos cuadernillos.

A pesar de que por ahora no recogió ningún libro es consciente de que el precio de cada uno puede estar entre los 30 y 35 euros. “É un prezo elevado e ademais como teñen un prezo libre se os compras no pobo xogas con que o comercio pequeno ten maior marxe de ganancia que as grandes superficies que terminan gañando por outro lado”, asegura.

Al respecto tiene una compañera de trabajo que hace días le comentó que en su caso tendría que comprarle todos los libros de Secundaria a su hija, “e iso non hai por onde collelo”.

Con todo, Marta piensa que “o banco de libros debería ser para todos e o prezo debería estar regulado”.

Sobre el material escolar cree que los profesores están bastante concienciados y deciden reciclar. “Antes había que renovalo todo pero moitos agora reutilizan o do curso pasado, incluso as libretas”, afirma.

Por otra parte, sobre la ayuda de la Xunta para la compra de los libros y material escolar considera que es muy reducida; “basicamente é para familias nas que non traballa nin o pai nin a nai ou que teñan ao seu cargo persoas dependentes”.

“Empezas a sumar os libros, libretas, lápices, mochila cando toca renovar, algún antoxo como “quero este estoxo”, e tendo en conta que no verán os rapaces dan un estirón e hai que comprar roupa... os gastos son un disparate”, concluye.