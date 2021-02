Primero fue el viento, con rachas de más de 100 km/hora en la madrugada y al amanecer, aunque la más poderosa (125,4 km/hora) se dio casi al mediodía en la Serra do Xistral, en Muras (Lugo), y después apareció la lluvia de forma frenética por las cuatro provincias gallegas. El temporal que afectó ayer a todo el territorio no llegó a la alerta roja (por eso no tiene denominación propia) pero se dejó sentir con crecidas en cauces fluviales. Consecuencia de ello, que los embalses están al 81,4% de su capacidad, y que se provocaron desbordamientos, en especial los de los ríos Tambre y Arnoia, llegando a caudales inquietantes en el Verdugo y Miñor.

En el área compostelana, el primero de ellos afectó en especial en los concellos de Oroso, Val do Dubra y Ames. Así se produjo una inundación del área recreativa Illa do Refuxio y agua bajaba con fuerza pasando muy justo bajo el puente de Sigüeiro en el municipio del norte de Santiago.

En Ames desapareció de la vista la playa fluvial de Tapia, quedando su represa bajo el caudal al ser superada, pero esa circunstancia supuso asimismo el corte de la carretera local de esa parroquia.

Y en Val do Dubra, el mismo río Tambre superó el límite de su cauce habitual en la cercanía del CEIP Plurilingüe Xacinto Amigo Lera, en la parroquia de San Cristóbal de Portomouro. Un hecho que no causó mayor incidencia, porque estuvo controlado en todo momento por voluntarios de Protección Civil.

Si en el entorno de la capital de Galicia, desde el lunes, se han registrando lluvias que rondan los 40 litros por metro cuadrado al día, e incluso más, peor fue en el parque natural ourensano de O Invernadeiro, y las sierras cercanas de Queixa y San Mamede, donde se superaron los 50 litros, lo que ayudó al deshielo de la nieve caída en las últimas semanas. Ello provocó la crecida del río Arnoia, a su paso por Baños de Molgas.

Así, hubo que cortar al tráfico la carretera de acceso al parque Ansuiña y también la que conecta la villa termal con el Santuario de Nosa Señora dos Milagres. Además en el propio Baños de Molgas, se inundó el área recreativa del paseo fluvial del río y las pistas municipales al aire libre, así como los lugares de Caldelo, Acea y Vide.

Y en Pontevedra, en Ponte Caldelas bajaba crecido el río Verdugo, y en Gondomar el Miñor. Además, en el lugar de Frieira (en el límite provincial ourensano), un torrente de agua provocó un desguarnecido (se llevó el balasto) en la vía férrea de Vigo a Ourense, y la circulación de trenes quedó interrumpida, desde las diez y media de la mañana, durante todo el día de ayer.

Otra incidencia ferroviaria que provocó el consiguiente transbordo de los pasajeros, desde los trenes a autobuses para llegar a destino, sucedió en Barra de Miño, a escasos kilómetros al este de Ourense. El hecho, una caída de árbol sobre la catenaria, sucedió sobre las diez de la mañana y afectó al servicio Alvia A Coruña-Barcelona. Sus viajeros fueron llevados en autobús a León y allí embarcaron en otro tren. A las tres y media de la tarde quedaba resuelto este problema.

Además las nevadas caídas desde los 900 metros en el sureste gallego provocaron un tráfico lento de los turismos y la prohibición de tránsito de camiones por la Autovía de las Rías Baixas A-52 en los túneles de A Canda (límite provincial entre Ourense y Zamora) y Padornelo durante las primeras horas del día.