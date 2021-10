La jueza de la “Galicia profunda” no valoró pruebas que aportó la madre

La polémica rodea a la resolución de una jueza de Marbella que ha retirado la custodia de su hijo de un año a una mujer por vivir en la “Galicia profunda, sin posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad del niño”.

La madre gallega ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También solicitará su recusación y pedirá la nulidad de las actuaciones por “vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

“Buscamos un juez imparcial”, aseguró a Europa Press la letrada de la madre, Claudia Traba, quien ha calificado de “discriminatorio” el contenido del fallo, pero también ha criticado los “descalificativos” que, según remarca, se recogen hacía su clienta.

Según aparece recogido en el auto, la jueza María Belén Ureña Carazo sostiene que la mujer trasladó al hijo de ambos desde la ciudad malagueña a una pequena parroquia de Muros (Torea), de forma “unilateral”.

Alega también que el padre, de origen canario, puede darle “una mayor estabilidad a todos los niveles” y que Marbella es una ciudad “cosmopolita” que ofrece “múltiples posibilidades para el adecuado desarrollo de la personalidad de un niño y para que crezca en un ambiente feliz”.

“Lo que no sucede con la pequeñísima población en la Galicia profunda, a la que se ha trasladado la madre”. Asimismo, afirma que en este lugar de residencia la mujer no tiene “opciones laborales”, aunque cuestiona su interés por buscar un empleo, al tiempo que la define como “caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa” frente a un padre del que destaca su trabajo “bien remunerado” y al que califica de “persona madura” y padre “entregado”.

“Esto es discriminatorio. no se puede consentir en una resolución judicial” La abogada Claudia Traba, que defiende a la madre, dijo en unas declaraciones a Radio Galega que “entendemos un absoluto desprecio hacia nuestros hospitales, infraestructuras y colegios. Como abogada nunca me pasó nada parecido. Esto es discriminatorio, subjetivo y no se puede consentir en una resolución judicial”.

A la pregunta de cómo se encuentra la representada, Traba pronunció: “Estaba bastante mal porque la custodia se le atribuyó al padre y él no se puede hacer cargo del niño porque por la mañana trabaja y por la tarde todavía estaba organizando para ver cómo hacía con el trabajo. Tiene que estar al cuidado de terceras personas. Esto hace que lo esté llevando bastante mal. Es un niño de trece meses”.

De la madre, explica que decidió trasladarse a Galicia porque en Marbella no tenía trabajo y porque no tenía ningún tipo de ingreso. Además, ha incidido en que la mujer permitió las comunicaciones con el padre por videollamada y puso a disposición de él una vivienda para que pudiera ver al hijo en fin de semana.

En verano de 2021 empezaron las desavenencias entre la pareja “así como las amenazas” de ella “de marcharse con el hijo pequeño de ambos a Galicia, lo que se desprende claramente de los mensajes de WhatsApp aportados por ambas partes”.

En este sentido, la letrada de la madre denuncia que hay pruebas aportadas por esta parte que no se han practicado o que no se han tenido en cuenta. “La jueza omite todos los WhatsApp íntegros”, ha asegurado la abogada.

El día 3 de septiembre de dicho año la madre “cumplió finalmente sus amenazas y se marchó con el niño aún a pesar de la oposición reiterada y expresa” del hombre, según correos electrónicos y denuncias interpuestas. Asimismo, “ante la situación de impotencia que sentía”, presentó en el juzgado una solicitud sobre medidas de prohibición de traslado de residencia a otra provincia.

Por eso, la jueza considera que la mujer está “anteponiendo sus propios intereses a los de su hijo, atribuyéndose el poder de decisión de la vida del menor como si este fuera de su propiedad, prescindiendo absolutamente del padre del niño”, apuntando en este punto frases de ella como: “se viene conmigo” y “la decisión tomada”.

La abogada del padre: se ha priorizado el interés del menor Por su parte, la representación legal del padre al que el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella (Málaga) ha asegurado que “en todo el proceso se ha priorizado el interés superior del menor conforme a la normativa aplicable en el caso de traslados de menores”.

En el auto, la magistrada destaca su situación laboral con trabajo fijo, “bien remunerado y con flexibilidad horaria”, además de que es “un padre entregado, una persona madura y estable emocionalmente, tiene un proyecto coherente de vida, es consciente de su responsabilidad como padre y lo ha demostrado”. Ha ofrecido pagar a la mujer “una cantidad generosa para que pueda instalarse en otra vivienda y buscar trabajo, lo que ésta ha rechazado”.

Por tanto, Ureña Carazo estima que “el cuidador principal del menor debe ser su padre, quien tiene una mayor estabilidad a todos los niveles para poder atender mejor los intereses del niño”, teniendo en cuenta que estuvo con él durante todo el tiempo durante el permiso de paternidad y otras circunstancias personales, económicas y laborales.

¿Qué pasará ahora? El auto también determina el régimen de visitas, detallando que la madre podrá tener a su hijo los fines de semana alternos, lo que tendrán lugar en Marbella, “en atención a la escasa edad del menor, debiendo ser la madre la que haga los desplazamientos oportunos”. Precisa que los gastos de desplazamiento y estancia serán sufragados en un 60 % por la madre y el 40 % por el padre, por la situación laboral actual de ella. Los periodos vacacionales serán repartidos.