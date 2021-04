La Lei de Saúde tensa el debate entre Xunta y PSdeG

La modificación de la Lei de Saúde de Galicia genera turbulencias en el Parlamento de Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió la conveniencia del texto ante las preguntas de los socialistas, que insisten en la “anticonstitucionalidad” de una ley que “vulnera dereitos”. El mandatario gallego pidió al portavoz del PSdeG, Gonzalo Caballero que “non sexa un deputado inútil”. En el pleno, Feijóo volvió a defender el ritmo de vacunación de Galicia, y eludió entrar en las explicaciones que le reclamó Ana Pontón sobre su postura para defender los intereses de Galicia en el reparto de los fondos Next Generation.

En su primer turno de preguntas, Gonzalo Caballero pidió a Feijóo que rindiese cuentas por el proceso de vacunación, en el que está “a esperanza da xente”. El portavoz de los socialistas celebró los rápidos avances que se han logrado en materia científica desde que comenzó la pandemia, e ironizó al recordar que el presidente gallego no creía “naos anuncios grandilocuentes” de Sánchez sobre el comienzo del proceso en enero.

Caballero admitió que es un “éxito” que se estén administrando muchas vacunas, pero afirmó que la campaña gallega cuenta con una serie de “eivas”. En concreto, para el portavoz progresista, las principales carencias se concentran en la inmunización de los mayores de 80 años.

El porcentaje de mayores que ya están vacunados, fue asunto del rifirrafe entre Caballero y Feijóo, cada uno apoyándose en datos diferentes y siempre con el enfoque más conveniente. Feijóo, aprovechando un error de fechas en la intervención del dirigente del PSdeG, olió sangre: “Se un deputado di que o estado de alarma foi antes que o estado de emerxencia en Galicia, non hai que seguir debatindo. Se non sabe o que pasa en Galicia, como vai falar de datos?”.

Caballero reclamó más celeridad en la vacunación de los mayores, y señaló que Galicia es la antepenúltima comunidad en porcentaje de personas de este colectivo vacunadas. Feijóo apostó por resaltar que prácticamente el 100% de los que habían sido llamados, habían acudido a la cita, y volvió a prometer que “a finais de abril ou nos primeiros días de maio, o 100% dos maiores de 80 anos estarán vacinados cas dúas doses, totalmente inmunizados”.

Ambos mandatarios también chocaron por la cantidad de vacunas que llega desde Madrid, “insuficiente” en opinión del presidente gallego, mientras que el socialista remarcó que “é unha cantidade superior en porcentaxe que outras comunidades”. Caballero indicó que había una buena parte de las dosis pendientes de utilizar, mientras que Feijóo volvió a asegurar que, si Galicia recibiese 100.000 dosis al día, las podría administrar.

RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL. Con todo, el punto álgido del debate entre ambos volvió a estar relacionado con la Lei de Saúde recientemente modificada en Galicia y recurrida ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central. “A lei de saúde do PP vulnera dereitos, elimina liberdades que non pode eliminar, e obliga a vacinacións e a confinamentos”, denunció Caballero.

Feijóo, respondió molesto. En primer lugar, afeó el modo de proceder del Gobierno: “Non lle parece que o lóxico, antes de presentar un recurso, que o normal sería sentarse a falar? Vostedes cren no estado de autonomías? Credes que eu podo enterarme por un teletipo?”. Y fue un paso más allá: “Unha cousa é que lea os párrafos que lle mandan de Ferraz, e outra é que vostede sexa un deputado inútil para Galicia”.

El presidente gallego recordó que el propio Consejo de Estado advertía de la necesidad de un marco regulador para gestionar la pandemia, y puso como ejemplos los casos de País Vasco y Aragón, que también trabajan para tener sus propias leyes sanitarias actualizadas.

Caballero pidió un trabajo común y remar en la misma dirección para lograr “un gran acordo de país” en un asunto que seguirá siendo importante en los próximos años. “Lle pido que fortaleza o proceso de vacinación, porque estaremos ao lado. Que rectifique a Lei de Saúde, que é anticonstitucional, e estaremos ao lado. Que sexa leal co Goberno central, e poderá empezar a acertar”, remató.

GESTIÓN DE LOS FONDOS. La líder de la oposición, Ana Pontón, centró sus preguntas al presidente en materia económica. La nacionalista denunció de forma reiterada la “incapacidade” de Feijóo para defender los intereses de los gallegos, y se mostró contundente: “Quen está encantado con vostede de presidente é Pedro Sánchez, porque sáenlle gratis todas as discriminacións a Galicia. Feijóo só se pon gallito para defender a Ence. Por todo o demáis, vostede é cómodo”. A renglón seguido, vaticinó que los fondos Next Generation serán “un fiasco monumental para Galicia pola súa incapacidade”.

Pontón tuvo para todos. Para Feijóo y para Sánchez. Y le reclamó al titular de San Caetano contundencia a la hora de defender los intereses de Galicia en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción. Porque de lo contrario, “Galicia perderá unha oportunidade de lograr un cambio de modelo cara a sustentabilidade, a ciencia e educación, os servizos públicos e a igualdade de xénero”.

La portavoz nacional del BNG pide que “os cartos non se perdan no centralismo nin porque outros defenden mellor os seus intereses”. Y recordó que, de los 16.000 millones que se han repartido, Galicia ha recibido 735, 289 menos de los que corresponderían, según Pontón. De cara al futuro, y pensando en los NextGen, cifra en 12.600 millones la cuantía que debería recibir Galicia. “Non podemos seguir pagando a factura da súa incapacidade”, sentenció.

Feijóo, en ninguna de sus réplicas, habló de cifras. Puso sobre la mesa su modo de proceder para defender Galicia. Sin la sumisión de la que le acusa el Bloque, sin la confrontación por la que lo ataca el PSdeG. “A miña forma de traballar cos gobernos centrais foi sempre a mesma. Só me debo aos galegos”. “A lealdade non significa sumisión, nin a denuncia dos incumprimentos supón confrontación. Se o PSdeG di unha cousa e o BNG a contraria, é que estou cumprindo a raxatabla”, replicó.

Feijóo atacó a los nacionalistas a los que afeó no ser consecuentes, al criticar a Pedro Sánchez al mismo tiempo que apoyan a su Gobierno. “OBNG nesta Cámara denuncia ao PSOE e ao saír pola porta goberna con eles”. “Non me vou apartar do compromiso cos galegos. Nin confrontamos por defender Galicia, nin a broma e o fariseísmo do BNG que denuncia e goberna co PSOE sin inmutarse”, agregó.

El presidente gallego consideró “pretencioso” que los nacionalistas argumenten que defienden los intereses de Galicia, con 19 diputados, y que los populares no lo hacen con 42. “Se hai un partido dependente en Galicia, é o BNG: son dependentes na forma dos partidos independentistas, e dependentes no fondo do PSOE. Nós somos intereses dos intereses de Galicia”, zanjó.