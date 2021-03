La ‘ley rider’ afectaría a más de 200 autónomos en la comunidad gallega

Los más de 200 ‘riders’ que trabajan en la comunidad gallega para las grandes compañías del sector del ‘delivery’ –Glovo, Just Eat o Deliveroo– pasarán, en un periodo máximo de tres meses, a convertirse en empleados afiliados a la Seguridad Social, dejando de ejercer como “falsos autónomos”. En el conjunto de España se dedican a esta actividad unas 18.000 personas, según el Ministerio de Trabajo, y unas 30.000, según la patronal de empresas de reparto. Debido a la irregularidad es difícil saberlo con certeza.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presentó este jueves el acuerdo alcanzado en la noche del miércoles con los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones CEOE y Cepyme para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales. Esto se mueve en la misma línea que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en septiembre, en la que se establecía que los repartidores eran trabajadoras por cuenta ajena y no autónomos.

Además, el acuerdo contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. Esta normativa será recogida en el Estatuto de los Trabajadores.

LA NEGOCIACIÓN FUE “UNA FARSA”. Con todo, las asociaciones en defensa del colectivo no se encuentran satisfechas con la medida, porque lo primero que se debería lograr es “normalizar la actividad” y “actualizar las leyes vigentes, antes que obligar a laboralizar a los que trabajamos en este nuevo modelo, sin tener en cuenta, irresponsablemente, las consecuencias negativas que esto acarrearía”, dicen desde la Asociación Española de Riders.

Consideran que la mesa de diálogo social que el Ministerio de Trabajo formó para discutir la regulación fue “una farsa”, porque “excluyó de manera directa al 80 % de repartidores que queremos seguir siendo autónomos y escuchó a un grupo minúsculo”.

“Somos autónomos que pueden organizar libremente su trabajo, prestando servicios con cualquier plataforma existente”, aseguran, añadiendo que esto les proporciona “libertad de elegir los horarios y las zonas, aceptar o no los pedidos que les ofrezcan y decidir los días de descanso”, entre otras ventajas. Así operan en Vigo 55 repartidores de Uber Eats y 19 en Pontevedra, junto a otros 50 de Glovo y 25 de Deliveroo en A Coruña y otros 25 en Santiago.

LUIS GONZÁLEZ EMPEZÓ EN ESTO PRECISAMENTE POR LA “FLEXIBILIDAD”. En esta misma línea se mueve el repartidor de Glovo Luis González, venezolano que ejerce su actividad en la ciudad de Pontevedra, y que empezó en esto por la “flexibilidad” que le ofrecía para cuidar de su hija. Puede trabajar “las horas que quiero o vaya cuadrando”, sin “horarios fijos”. Su sueldo bruto es de 1.500 euros al mes, de los que solo llega a ingresar 800, que es lo que queda cuando pasa la tasa de autónomos, la asesoría, el IVA... En caso de pasar a depender de la empresa, tendría que someterse a unos criterios horarios fijos.

Por cada pedido entregado percibe 2,10 euros fijos, a lo que se suman pluses por espera o distancia --cada 10 minutos puede incrementarse en cincuenta céntimos esta cantidad--. Y, aunque en la app de Glovo pone que los repartidores cobran unos cuatro euros de media por pedido, algo que no es cierto, no se plantea cambiar de trabajo porque “no he tenido ningún problema hasta ahora”.

MUCHOS SE QUEDARÁN SIN TRABAJO. Ante esta situación, el presidente de APRA, Jordi Mateo, recrimina que “como colectivo de repartidores estamos enfadados, decepcionados y nos sentimos ninguneados. Si queda algo por hacer, seguiremos insistiendo. Esto no es la ‘ley rider’, es la ‘ley anti-rider’”. Desde la asociación aseguran que por culpa de esta ley “muchos repartidores se quedarán sin trabajo: aquellos que realmente son autónomos y que tienen varios trabajos, aquellos que lo combinan con otro proyecto o la familia, aquellos que acaban de llegar al país y tienen las puertas cerradas... Todos estos fuera, a la calle”. La plataforma ADigital –en la que se integran todas las empresas de reparto– calcula que se perderán tres de cada cuatro empleos.