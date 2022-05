La lista de espera de la dependencia se redujo en un año casi un 19 %

Cara y cruz en la gestión de las ayudas a la dependencia. Galicia es una de las comunidades autónomas con menor lista de espera en la tramitación de prestaciones de la ley aprobada en 2006, pero también es la que acumula un mayor número de solicitudes no grabadas, casi diez mil. Así se hace constar en el último informe hecho público por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a Galicia como la tercera comunidad con menor “limbo de la dependencia”, es decir, con menor porcentaje de personas pendientes de recibir la prestación que le corresponde. En esta situación se encuentran en Galicia un 5,82 % de aquellos que tienen reconocido un grado de dependencia. Por delante de Galicia se sitúan solo Castilla y León (0,17%) y Castilla la Mancha (4,51%). Cataluña, con el 32 %, se sitúa en el extremo contrario.

Galicia forma parte, además, de las ocho comunidades que lograron reducir la lista de espera por encima de la media de España (-16,71%) en 2021. En el caso de la comunidad gallega, el descenso fue del -18,38%. Lograron también recortes notables Andalucía (-32,21%), Asturias (-32,67%), Castilla La Mancha (-38,76%), Aragón (-42,24%), Madrid (-62,93%) y Cantabria (-64,99%).

Por primera vez, el Observatorio de la Dependencia de la asociación de directores incluye la cifra de las solicitudes realizadas y no grabadas que, advierten, tiene incidencia en los datos y tiempos de espera. En el conjunto del Estado, se cifran en 34.189 las solicitudes no grabadas, por lo que no figuran en ningún tipo de estadística.Y de ellas, corresponderían a Galicia 9.298, un 27,18% del total. Le siguen, por número, Comunidad Valenciana con 5.843, Andalucia con 5.341 y Madrid con 4.047. En el otro extremo Castilla y León, Cataluña y Melilla no tienen ninguna solicitud sin grabar.

En general, los directores de servicios sociales destacan en su informe los efectos positivos del plan de choque puesto puesto en marcha el pasado año tras un acuerdo entre Gobierno y comunidades, y que supuso inyectar en el sistema de atención a la dependencia 623 millones de euros. Subrayan, en este sentido, que el conjunto de España se incrementaron en 97.912 las personas atendidas y se generaron 27.453 nuevos empleos vinculados a la dependencia. Lamentan, sin embargo, que “la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el ob jetivo de la reducción de la lista de espera ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario”.

“El plan de choque debería haber servicio para reducir en 60.000 las personas en lista de espera en 2021, un 25,8%; sin embargo, solo lo ha reducido en un 6,7 %, 38.807 personas. A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención”, aputan.

El 5,8 % de personas con dependencia en lista de espera le vale a Galicia para ser incluida en el grupo de CCAA con “atención plena”, que la asociación considera cuando dicho porcentaje no llega al diez por ciento.

Por otra parte, la asociación de directores insiste en la baja aportación económica del Estado al sistema de dependencia. Del gasto público directo en 2021, éste soportó el 27 %, ocho puntos más que en 2020 pero aún lejos del 50 % que marca la ley. Las comunidades soportan el 73 % restantes. En el caso concreto de Galicia, la Xunta, que aporta un 67%, cifra la deuda de la dependencia en 150 millones.