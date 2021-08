La llamada de socorro de las mujeres de Afganistán exige actuación rápida

Hay que actuar ya en Afganistán para garantizar los derechos de las mujeres. Es el grito unánime de las representantes políticas gallegas tras la llamada de socorro de las afganas recogido por EL CORREO GALLEGO.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Elena Candia, señala que esta llamada de socorro “pón en evidencia a situación tráxica que están a vivir, a súa desprotección e a violación dos seus dereitos, como mulleres e como persoas”. Un “tratamento de inferioridade e violencia” que, a su juicio, “non debería ser permitido en ningún país”.

Por eso, asevera que “é preciso instar á comunidade internacional á protección destas mulleres e as súas fillas ante esta barbarie e que a través da cooperación exterior se actúe en coordinación coa Unión Europea”.

Candia explica que la Xunta de Galicia está apoyando a las entidades de cooperación gallegas que trabajan sobre los territorios en campos de refugiados, con un convenio entre la Secretaróa Xeral da Igualdade y la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e a Unión Europea.

Se trata de “apoiar ás mulleres contra a violencia sexual e a discriminación que sofren e de garantir e protexer os seus dereitos”. En este contexto, reclacó, “todo o apoio é necesario”.

Nada más preguntarle por el asunto, la diputada del Bloque Nacionalista Galego Mercedes Queixas expresó un sincero “grazas por publicalo”. Considera que “estas lecturas nos colocan coa mirada na fotografía do que está a acontecer”, y permite conocer una realidad que “estarrece” en un sistema “bárbaro e inhumano”. “Nunca podemos perder a referencia da realidade”, señala Queixas, que carga contra estos “sistemas opresores e represores”.

La nacionalista lamenta que acabemos “tendendo a normalizar o que sabemos que é absolutamente anormal, pero que como sucede a milleiros de kilómetros e temos as urxencias do día a día, queda nas marxes”.

Queixas tiene claro que se trata de una situación “que hai que denunciar e obligar á comunidade internacional a posicionarse e actuar, non só a aprobar declaracións”.

Añade que “hai que actuar, e sempre na defensa dos dereitos humanos que están claramente agredidos, e defender a solidaridade entre os pobos, a irmandade entre as culturas, e deixar clara a total condena dese dominio talibán que radica nunha forma especial no asañamento contra as mulleres”.

Sobre este particular denuncia que tienen “ese concepto de posesión e dominio absoluto sobre a súa vida”. “As mulleres non podemos seguir a ser vítimas dese poder tan inhumano”, dice.

Para abordar el problema, distingue “as solucións de urxencia”, que pasan por “buscar a maneira de sacalas e protexer a súa vida”, pero incide en la necesidad de actuar sobre “un problema que está enraizado” en Afganistán y otros países.

Precisamente, en materia internacional, su compañera, la eurodiputada Ana Miranda, comenta que “as mulleres son as que máis sofren os conflitos armados, e neste caso cunha cultura totalmente negacionista dos seus dereitos como é o yihadismo. Están a sufrir moito”.

Afirma que “una solución sería un diálogo internacional, que non se está dando, por desgracia”. Detalla que las instituciones europeas han llamado la atención sobre la situación de las mujeres afganas, pero la solución pasa “pola presión”.

Desde el PSdeG, Noelia Otero opina que se trata de “unha chamada necesaria” y que se tienen que “acender as alarmas” tras las noticias que van llegando con el avance de los talibanes y la retirada de las tropas internacionales.

Un texto que “debe valer para que a comunidade internacional actúe e manteña un papel activo no país”. Otero alerta del “risco” que puede suponer que este avance pueda significar “desandar o camiño”. Se apoya en los testimonios que cuentan cómo los talibanes siguen avanzando e invadiendo aldeas y ciudades saltándose los tratados de paz.

Recuerda que España y las Naciones Unidas están pidiendo un alto al fuego que no llega. “O máis importante é a dureza. Non me podo poñer na situación desas mulleres. Se se perde todo o avanzado nestes vinte anos podemos estar ante unha castástrofe humanitaria”.

Y es que, aunque admite que quedaba trabajo por hacer, se había conseguido dar educación a las mujeres o que tuvieran representación en el Parlamento (un 25 %). Avances que están “en risco” y que algunas se están “encarcelando en vida”. “Hai que actuar e actuar xa”, insiste.

Noelia Otero recomienda leer el testimonio de Malala, premio Nobel de la Paz, que relató su experiencia en Pakistán, una “autobiografía idéntica” a los testimonios que recogió este diario de las mujeres en Afganistán.