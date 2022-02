La madre de Desirée: “No sé como pasó lo que pasó. Era la niña de mis ojos”

“No sé como pasó lo que pasó (...) Con mis facultades mentales normales, jamás le causaría daño” . Fue lo que dijo ayer la madre de la niña Desirée Leal, única acusada de su asesinato, el 3 de mayo de 2019, durante la última sesión del juicio que acogió la Audiencia Provincial de Lugo, visto ya para sentencia.

Ana Sandamil, de 45 años, hizo uso de su derecho a la última palabra. Habló durante ocho minutos e insistió en que “adoraba” a su hija y que, “en plenas facultades mentales, jamás le haría daño”. “No sé como pasó lo que pasóy aún no me creo que no la pueda volver a ver”, dijo.

La acusada por el conocido como crimen de Muimenta, la localidad de Cospeito (Lugo) donde residía con la pequeña, reiteró ante el tribunal y el jurado que “quería mucho” a Desirée y que la niña “lo era todo” para ella. En consonancia con la línea de su defensa, se referió a que no fue consciente de sus actos: “Con mis facultades mentales normales, jamás le causaría daño”, subrayó. Luego dijo que no recuerda “qué pasó esa noche”. El 3 de mayo de 29019 Desirée fue encontrada muerta en la habitación en la que pernoctó con su madre y presunta verdugo con señales de haber sido forzada a ingerir un líquido en el que supuestamente se había disuelto Tradazona, un fármaco que consumía Ana Sandamil.

La acusada indicó que crió a la menor “lo mejor que pudo” y que cuando nació “fue lo mejor” que le había pasado, tras lo que se referió a algunos de los episodios tratados en el juicio, como las fotos que repartió entre los familiares poco antes del crimen.

“Yo solo quería que fuese feliz, me daba igual con quien, ni como, ni donde”, añadió en referencia al tiempo que la niña pasaba con su padre, del que estaba separado. “Cualquiera que me conoce sabe que yo jamás actuaría así en mis plenas facultades”, zanjó. “La quería con todo mi

corazón”, remató su inter-vención ante el tribunal.

Ana Sandomil se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable que ayer volvió a pedir el Ministerio Fiscal. al considerar que la clave está en el “odio” de la única acusada al padre de la niña, su ex José Manuel Leal, y, a la vez, en la “cosificación” de la menor, informó Efe.

En las exposiciones finales, la representante de la acusación pública indicó que la víctima falleció por asfixia mecánica por compresión y luchó por su vida y, si bien su presunta verdugo tenía sus facultades afectadas “en lo mínimo”, esto era “no más allá de lo mínimo”, pues en modo alguno estaba “anulada”.

“La quería mucho, pero no bien”. “La quería mucho sí, pero bien, no”, dijo la fiscala este lunes en la última sesión de la vista oral, en la que ha enumerado varias conexiones con la realidad, como que Ana Sandamil diese el número de su tarjeta sanitaria, que se negase a entregar el móvil, a firmar una declaración por no tener membrete oficial o al hecho de que el pijama con sangre de la cría apareciese envuelto debajo de la cama.

“Todo encaja. Es mucho más sencillo de lo que parece”, dijo la fiscala, que se refirió al informe de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia que concluye que la enjuiciada muestra “simulación” de síntomas psicóticos. “Mente afectada y, el resto, es maldad pura y dura. Con sentido común van a llegar a la misma conclusión”.

La defensa, en cambio, solicitó de nuevo la absolución de Ana Sandamil, al presentarla como una enferma mental.