La meteorología provocó diversos retrasos de trenes

seguridad. Cuando las instalaciones técnicas no funcionan correctamente, Renfe Operadora toma las máximas precauciones en la circulación de los trenes. Y eso es lo que sucedió ayer al provocarse una incidencia en la estación de Cerceda-Meirama, que no fue solucionada hasta las once y cuarto de la mañana. La intensa helada congeló algún elemento de señalización y ello propició varios retrasos de los trenes.

A través de InfoRenfe se pudo constatar que desde el amanecer de este jueves varias unidades de media distancia, Avant y larga distancia con paso por esa estación, están sufriendo demoras de más de 30 minutos.

Así, una usuaria del tren 09083 A Coruña-Vigo, con salida a las ocho de la mañana, pregunta 41 minutos después, al estar parado sin llegar a Santiago –debía haberlo hecho ya 15 minutos antes–, cuándo se pondrá en marcha de nuevo.

La respuesta ofrecida a las 8.50 horas es que debido a una avería de instalaciones en Cerceda-Meirama, ese tren circulaba con 35 minutos de demora, y el inverso, el 9072 de Vigo Urzaiz a A Coruña lo hacía con 41 minutos. Posteriormente se informa que el Avant 9480 Ourense-A Coruña pasó por Uxes con 39 minutos de demora debido a la citada avería tras haber superado la estación de la incidencia.

Pero no solo afectó el tiempo al Eje Atlántico, también en la llamada línea del Miño se produjeron retrasos. Así el tren del servicio Alvia 621 que une Vigo con Barcelona a las diez menos veinte de la mañana circulaba por Ribadavia con 42 minutos de demora debido a la meteorología adversa, según se informó desde InfoRenfe, que en el sentido contrario ese hecho afectó también al Regional Express 12611 que une Ponferrada con Vigo, que llegó a la misma estación de Ribadavia con 44 minutos de retraso.

Y finalmente en la vía del Cantábrico de ancho métrico, también por incidencias técnicas entre las estaciones de Pravia–Ribadeo, este jueves se suprimieron los servicio de los trenes que salían de Oviedo a las 7.30 horas hacia Ferrol, y desde la ciudad naval a las 8.20 hacia la capital asturiana, yendo en autobús los viajeros. a.m.