La oposición censura el uso partidista de la Cámara Alta

En el calendario de la sucesión el PP tiene marcado el 25 de mayo como el día en que el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, será elegido como senador por designación autonómica, en sustitución del ex alcalde de Portomarín Juan Serrano. Lo será con los votos en contra de la oposición. Aunque nadie contaba ya con el apoyo al líder de los populares, nacionalistas y socialistas no dejaron ayer ningún resquicio para la duda. Tanto la portavoz nacionalista, Ana Pontón, como el su homólogo en el Grupo Socialista, Luis Álvarez, censuraron que los populares utilicen la representación de Galicia por “interés partidista”.

En la tradicional rueda de los lunes en el Pazo do Hórreo, Pontón adelantó además que su grupo hará del nombramiento de Feijóo ‘causus belli’ en el pleno de investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta. Los senadores “están para defender Galicia, non para darlle inmunidade a Feijóo, non para ser un altafalante partidista, e moito menos para aforrarlle dous salarios ao PP”, censuró Pontón en la víspera del inicio del debate de investidura de Rueda.

La líder del BNG criticó así que el PP use la Cámara Alta con “fines partidistas” para situar en Madrid a Feijóo y “ao seu fontaneiro político”, en alusión a su secretario general en el PP gallego estos años y todavía diputado de la Cámara gallega, Miguel Tellado.

“Está claro que para o Partido Popular, Galicia é un eslogan electoral e no só eso, senón que utilizan a este país dunha maneira fraudulenta. Hoxe estamos vendo unha falla de respecto máis aos galegos, vemos como desde o punto de vista institucional, ao que di o Estatuto de Autonomía, o que está a facer o PP e Feijóo é claramente un uso burdo e partidista do Parlamento de Galicia no Senado”, remarcó.

Para Pontón, esta situación “amosa ata que punto Feijóo e o PP usan Galicia para os seus intereses personais, partidistas. Galicia non está para aforrarlle dous salarios ao PP nin para darlle un altafalante e inmunidade ao señor Feijóo”.

La líder nacionalista lamentó que, “tres meses después” de esta dimisión “en diferido”, el dirigente popular se despida poniendo “un broche ao máis puro estilo Feijóo”, que deja “unha Galicia máis pequena” y que, agregó, “non convoca eleccións” porque “sabe” que el BNG “é o futuro” y el PP “o pasado”.

Similares argumentos utilizó el socialista Luis Álvarez, que tras tildar de “espectáculo” la designación de Feijóo como senador aseguró que ésta “non é para defender os intereses dos galegos, senón polos intereses exclusivos do Partido Popular”. El representante resumió su la presencia del ahora líder del PP a nivel nacional en la Cámara Alta responde a “buscarlle encaixe”, “encaixar as pezas” para que tanto Feijóo como Tellado puedan “manexar a maquinaria do PP”.

Alvarez aclaró que “é un método lexítimo”, pero advirtió de que “desvirtúa os motivos polos que existen os senadores autonómicos”. También auguro que Feijó tendrá un “problema” en el Senado cuando tenga que conjugar la defensa de los intereses de Galicia con los de otras comunidades autónomas en cuestiones como la financiación autonómica o, por ejemplo, dijo, en la “tensión” que existe respecto a la construcción naval. entre el sur y el norte .

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, atribuyó las críticas de la oposición a “criterios de bajo nivel político. Tras una reunión de su grupo parlamentario, Puy justificó el cambio de senadodres y dijo que el hecho e que Núñez Feijóo disponga de un puesto en el Senado para confrontar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una decisión “no solo razonable, sino buena para Galicia”.

De hecho, insistió en que nadie mejor que Núñez Feijóo puede representar los intereses de la comunidad en la Cámara alta, por lo que considera que se trata de una “excelente” noticia para Galicia, pero también para España, ya que el PP es un “partido autonomista” y defiende ideas que “son buenas” para el conjunto del país.

Así, reprochó a PSdeG y BNG, sus críticas “poco elegantes” con las que intentan obviar el “enorme elefante en la habitación” de que es positivo para Galicia que el principal partido de la oposición y la “alternativa” al Gobierno de Sánchez esté liderado por un gallego, que presidirá el grupo parlamentario popular en las Cortes y eso les pone a ellos en una situación “más débil”. “En el fondo ese es el problema”, concluyó Puy.