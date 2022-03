La oposición mete prisa pero Feijóo no dirá cuándo deja la Xunta hasta mayo

Mientras la oposición en Galicia sigue metiendo prisa a Alberto Núñez Feijóo para que dimita de su cargo de presidente de la Xunta y se dedique a enderezar al PP, el de Os Peares deja claro que no admite presiones en la gestión de los tiempos y este lunes pospuso hasta mayo el anuncio de cuándo se marchará a Madrid.

En una entrevista en Antena 3, el principal aspirante a hacerse con el timón de los populares tras el cónclave extraordinario que se celebrará a principios de abril admitió que liderar el Ejecutivo autonómico y su partido a nivel nacional son dos cargos que podrían compatibilizarse durante “mucho tiempo”, aunque subrayó que no lo hará porque es consciente de que estas dos tareas necesitan de “tiempo completo”.

De este modo, señaló que desvelará a partir de mayo cuántas “semanas o meses” tardará en dejar el Gobierno de Galicia para dedicarse en exclusiva a liderar el principal partido de la oposición tras relevar a Pablo Casado, de quien afirmó que a su juicio no fue “capaz de unir” al PP tras ganar el congreso de 2018 y después se fueron “deteriorando poco a poco”.

Pocos minutos más tarde, desde Santiago, el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, reiteraba que hay una “absoluta incompatibilidad” entre ser presidente de la Xunta y líder del Partido Popular por lo que le emplazóa dimitir “cuanto antes”. “Cuanto antes salgamos de esta situación de provisionalidad mejor será para todos porque Galicia tiene muchos problemas y debemos salir de estos cuanto antes”, afirmó.

En este contexto y ante la posibilidad de un nuevo marco electoral derivado de la marcha de Feijóo a Madrid, Álvarez destacó que el PSdeG cuenta con un “escenario de soluciones para los problemas” que tiene la comunidad en diferentes ámbitos. “Tenemos un programa propio que no depende de que el PP presente o no al señor Feijóo” como candidato, basado en “fortalezas propias”, ha señalado.

Así, preguntado por un posible adelanto de los comicios, descartó esta cuestión al considerar que sería “un fraude a la sociedad gallega que votó hace poco más de un año” a sus representantes políticos en la Cámara gallega.

Congreso extraordinario. De vuelta a la situación del PP, al ser preguntado por los que le acusan de querer ser presidente por aclamación y no querer rivales, Feijóo recordó que él en 2006 se presentó junto a otras tres personas para suceder a Fraga. “Sobre si me gustaría que hubiese más candidatos, la respuesta es sí porque creo que eso es una señal y de normalidad en un partido”, zanjó. Eso sí, señaló que ante la crisis que vivió el PP puede que haya gente que piense que es bueno “fichar a un político de la casa, que no va a improvisar y que tiene una trazabilidad de más de 20 años gestionando cosas públicas”.

De momento, el candidato gallego a presidir el PP arrancará este viernes su campaña electoral con un acto en Murcia, como anunció el secretario general del PP de la Región (PPRM), José Miguel Luengo, tras la reunión del comité de dirección regional del partido.

Un paso que da “buena muestra del espaldarazo de Feijóo al presidente, Fernando López Miras, y a nuestra región”, afirmó el dirigente murciano, remarcando “la magnífica relación que hay entre los dos presidentes”

Avalancha de avales. De momento, una vez abierto el plazo de recogida, el gallego suma ya miles de firmas de apoyo para su candidatura por toda España. Alcaldes y concejales, afiliados, cargos públicos y miembros de las direcciones autonómicas se vuelcan con el líder del PPdeG. Sólo en Andalucía, el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, desveló que cuenta con más de 17.000 avalaes, mientras que en Castilla y León la cifra supera los 4.500. Por su parte, los populares catalanes habían recogido 1.264.