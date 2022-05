La oposición pide la dimisión de Jácome tras empujar a una sindicalista en Ourense

La huelga del transporte urbano que comenzó este martes en Ourense se inició con tensión, por el empujón del alcalde a una sindicalista tras el que PSdeG y Bloque Nacionalista Galego solicitaron al PP, que apoya a Jácome, una respuesta inmediata. De momento, el próximo presidente de los del charrán en Galicia, Alfonso Rueda, lanza un aviso: “Lo que me contaron no me gustó nada”, dijo.

Los polémicos hechos tuvieron lugar en la Plaza Maior, donde estaba convocada a media mañana una concentración por parte de los manifestantes. Allí, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, perpió los nervios y propinó un empujón a una sindicalista de CCOO, que con un megáfono en mano le pedía al regidor y líder de Democracia Ourensana que aportara una solución al conflicto.

En un audio remitido a los medios, el singular alcalde explicó que la actuación fue “en defensa propia” y que la sindicalista “liberada, que ni siquiera trabaja en esa empresa”, “se metió en su espacio” de forma “exaltada” con el megáfono “vociferando”, por lo que temió que se produjese “una agresión acústica” que le provocase “la ruptura del tímpano”.

“Quería que dijese lo que ella quería y al no hacerlo se metió en mi espacio acosándome físicamente”, afirmó, excusado la acción como “una reacción instintiva” y alegando que fue “en defensa propia”, porque “no se puede meter un megáfono en el oído de una persona”.

Pocos minutos después de lo sucedido, la oposición habló para condenar los hechos y pidió la dimisión de Jácome. El PSdeG-PSOE de Ourense le pedía al PP que deje de “amparar” este tipo de actitudes violentas y “mantener” al frente de la alcaldía de Ourense una persona que agrede física y verbalmente a la ciudadanía. Por su parte, el grupo municipal del BNG pidió al PP que “asuma su responsabilidad” y “retire” al regidor de la alcaldía tras el incidente.

Los socialistas consideran que Jácome “no está a la altura del cargo” y le exigen al PP que se “manifieste públicamente” y aclaren si lo van a seguir manteniendo después de esta agresión física. Muestran todo su “apoyo” a todos los representantes sindicales y trabajadores que se acercaron la Plaza Mayor y destacan que son ellos “los que mantienen vivo un servicio en precario, sin previsiones y sin hoja de ruta para volver a recuperar el esplendor del transporte urbano”. También destacan que “los culpables no son los trabajadores, sino el PP y Jácome, que llevan siete años sin solucionar esta problemática en la ciudad”.

Por su parte, el grupo municipal del BNG en la ciudad pidió al PP que “asuma su responsabilidad” y “retire” al regidor. “Es hora de que el PP asuma su responsabilidad y retire a Jácome pues lo ocurrido supera todos los límites y contribuye una vez más a la degradación de la imagen de Ourense”, indican. Desde la formación insistieron en pedir al PP que deje de “ponerse de perfil” y se pronuncie al entender que lo ocurrido “es gravísimo” y “requiere de una respuesta inmediata”.

CCOO también condena enérgicamente la agresión del alcalde de Ourense a su compañera. La secretaria general, Amelia Pérez, cree que el regidor “demuestra claramente su carácter antidemocrático y machista” y le expresa “todo el apoyo de Comisiones” a la agredida.

A la espera de ver el vídeo. Preguntado por este asunto, Alfonso Rueda, candidato a presidir el PPdeG, aseguró por la mañana que aún no había visto el vídeo del incidente, pero que lo que le “contaron” no le gustó “nada”. “Me contaron, pero aún no vi el vídeo. Cuando lo vea tendré una opinión”, trasladó : “Déjeme ver el vídeo y hablar con el partido en Ourense. Lo que me contaron no me gustó nada”.