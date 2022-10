La oposición redobla su ataque contra los presupuestos por ser “antisociales”

La bancada de la oposición, formada por BNG y PSdeG, coincidió en la jornada de ayer en sus críticas contra los presupuestos autonómicos elaborados por el Gobierno de Alfonso Rueda. Ambas formaciones, si bien ya habían anunciado su voluntad de solicitar la devolución de dicha propuesta, redoblaron en esta ocasión sus ataques contra el ejecutivo gallego por unas cuentas quen no dudaron en calificar como “antisociales”.

“Moralmente impresentable”. Los nacionalistas, como principal partido de la oposición se pronunciaron a través de su portavoz nacional, Ana Pontón, quien confirmó que la formación presentará una enmienda a la totalidad del proyecto del PP por considerarlos “insolidarios, insolventes e propagandísticos”, señaló, así como los principales datos y cifras macroeconómicas, afirmó, son falsas y han sido desmentidas por los expertos. Además de esto, la líder nacionalista hizo hincapié en la faceta “insolidaria” de los propios presupuestos. “É moralmente inaceptable que mentres se suprime a tarxeta básica a 50.000 familias para a compra de medicinas e comida, o Goberno do PP regale 34 millóns de euros a unha minoría de 7.700 persoas que teñen un patrimonio de 6 millóns de euros de media”.

Pontón, de igual forma, señaló otros aspectos del proyecto como “o recorte de 3,3 millóns de euros na partida da RISGA” o la congelación de las bolsas de estudio universitarias. “Estamos no mundo ao revés cun PP que propón que aporte menos quen máis ten”, criticó la nacionalista quien también afirmó que su formación presentará su propia propuesta “alternativa” a la política fiscal, la cual incluirá aumentar de cinco a ocho el número de tramos del IRPF o la reducción del mínimo exento del impuesto de patrimonio a 300.000 euros, excluida la vivienda habitual.

“No son lo que necesita Galicia”. En la misma línea que la portavoz nacionalista se pronunció el portavoz de los socialistas gallegos en el Parlamento, Luis Álvarez, quien afirmó que las cuentas presentadas por el Ejecutivo “no dan respuesta a esta Comunidad”, así como que “no son las que necesita Galicia”. “¿Quién dice la verdad, los propios presupuestos de la Xunta o sus notas de prensa?”. “Creo que la evidencia es que los presupuestos”, criticó Álvarez, en reflación a las consellerías de Educación, Sanidade y Política Social, las cuales, afirmó, son “sobre las que pivota el estado de bienestar” y que “no incrementan su peso porcentual” en la propuesta popular.

El portavoz parlamentario socialista señaló como la recuperación de la Tarjeta Básica “tampoco figura en los presupuestos”, pero que sí lo hace“el regalo fiscal para el impuesto de patrimonio”, criticó, censurando posteriormente el “compromiso de la Xunta con la administración local es 0,0%”. Por otro lado, este se refirió al vicepresidente gallego, Francisco Conde, contra quien arremetió con dureza al calificarlo de “plañidera” por no asumir “sus conmpetencias exclusivas” en materia de Industria, instándole más tarde a que “reconozca los aciertos que tiene el Gobierno del Estado” y que “deje de culpar de su ineficiencia al Gobierno del Estado”.

“Las justificaciones son un poco débiles”. El oficialismo no tardó en salir al paso de las críticas vertidas por la oposición y fue el portavoz parlamentario de los populares gallegos, Pedro Puy. “Las justificaciones de las enmiendas a la totalidad son un poco débiles, teniendo en cuenta que representan algunas rebajas fiscales, el volumen total de gasto, los niveles de endeudamiento y cuál es la situación económica que entendemos que estos presupuestos contribuyen a paliar”, señaló Puy en relación a las enmiendas anunciadas por BNG y PSdeG. El popular también respondió a las acusaciones de tratarse de unos presupuestos “inverosímiles”, señalando que existen “organismos como el Foro Económico de Galicia o la Airef coinciden en el escenario macro previsto por la Xunta”.

“Me llama mucho la atención que se diga que los presupuestos de Galicia no son verosímiles porque las tasas de crecimiento que incorpora son evaluadas por la Airef y no se van a cumplir, mientras en lo que va a influir notablemente, que es en los presupuestos del Estado, el BNG no va a presentar enmienda, cuando la Airef dijo claramente que las previsiones que hace el Gobierno de España en sus presupuestos son inverosímiles. Llama la atención esta divergencia”, censuró Puy, quien zanjó que se trataba “hasta cierto punto una forma de criticar por criticar”. De igual foma, el portavoz popular también aprovechó para defender las cuentas del Ejecutivo en materia social, al afirmar que conllevan un “incremento del gasto social que sube a cifras no vistas”. “Uno puede evaluar los datos como quiere. Yo los evalúo de manera positiva. Son los mayores presupuestos sociales de la historia de Galicia en un marco verosímil”, reiteró Puy, quien también afeó las polémicas declaraciones del socialista Luis Álvarez sobre Francisco Conde, calificándolas de “unas frase desafortunada”.