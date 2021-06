La pandemia no frena al ‘virus’ de las agresiones a enfermeras

Una de las imágenes de 2020 es la de los españoles en los balcones aplaudiendo el incansable trabajo de los sanitarios. Eran los meses del confinamiento más duro. Cada día, a las 8 de la tarde, una gran parte de los ciudadanos paraba su actividad, salían al balcón de sus casas o se asomaban a la ventana, y comenzaba un rato de aplausos con el que se pretendía homenajear la labor de los que batallaban en la primera línea contra un virus que había cambiado las vidas de todos.

Eran meses en los que se repetía un mantra: “de esta pandemia saldremos mejores”. Un tiempo en el que se reconocía, se valoraba la labor de los sanitarios, y en el que se ponía a los profesionales de la salud como un ejemplo. Pero los datos publicados por el Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras del Consejo General de Enfermería muestran otras evidencias. Otra realidad más oscura. Una cara menos amable a la que se tienen que enfrentar los profesionales de enfermería en su día a día.

En el conjunto de España, en 2020 el Observatorio registró 1.657 agresiones a enfermeras. Es un 12,5% más que el año anterior, cuando se habían notificado 1.472. En un año en el que, durante tres meses, hubo confinamiento estricto y en los que se redujeron al máximo las citas hospitalarias no urgentes.

El dato nacional es llamativo, pero el de Galicia es alarmante. En 2019 solo constaron dos denuncias por agresiones. En 2020, fueron 135. Se multiplicaron por 67,5 en un año. De este modo, la comunidad gallega subió hasta el sexto puesto en la tabla de regiones con más agresiones denunciadas. La primera fue Andalucía (583), País Vasco (184), Castilla y León (182), Islas Baleares (173), Navarra (142) y Galicia. Hay comunidades que no aportaron casos. Y hay que tener en cuenta que no todos llegan a los registros del Observatorio. Hay muchos más en otros informes.

De hecho, según los datos oficiales, en Galicia se denunciaron 169 agresiones en todo 2019 a enfermeras, de las casi 500 que sufrieron los profesionales de la sanidad en la comunidad. Los datos de 2020, no están disponibles todavía.

CIFRAS EN AUMENTO. La tendencia al alza de las agresiones al personal sanitario viene de lejos. Desde 2007, el sindicato Satse impulsa campañas contra la violencia. “Solicitamos que incidan en una serie de medidas preventivas, ya se a en formación o en protocolos de actuación frente a agresiones. Hay que transmitir que el profesional es un aliado”. Habla Enma Rodríguez, secretaria provincial del sindicato en Pontevedra. Ella ha sido víctima de agresiones verbales, y ha vivido situaciones muy tensas con compañeros. “No hay un profesional sanitario que no haya sufrido algún tipo de agresión”, sostiene.

De todos ellos, el colectivo más afectado es el de Enfermería, fundamentalmente, las mujeres. “Son el profesional que está a pie de cama, 24 horas pegado al paciente”.

La pandemia no ha contribuido a suavizar la situación. La normativa que limita el acceso de los familiares al centro ha sido un foco de tensión constante. “También es el reflejo de cómo está la sociedad: sensible e irascible. Es muy difícil tener paciencia”.

Rodríguez entiende que “es muy difícil no poder ver a tu familiar enfermo, ¡cómo no va a generar estrés!”, pero “también es muy difícil ser profesional”. De todos modos, afirma que la mayor parte de pacientes y familiares son amables y valoran el trabajo de los sanitarios. “La gente que salió a aplaudirnos es la que nos sigue respetando. Los que no nos respetan, no salieron”.

Enma Rodríguez destaca la “empatía” de las enfermeras, para entender “cómo lo están pasando los demás”, pero lamenta que “las familias y pacientes no lo son, y ahí se generan los conflictos”. “Cuando no les das la solución y no les dices lo que quieren oír, es cuando está el problema, el momento de mayor riesgo”, explicó.

La mayor parte de las agresiones son las verbales. También hay empujones, o invasiones del espacio íntimo en actitud intimidadora. ¿Qué escuchan? De todo. Pero hay ‘clásicos’: “Tú tienes que hacer lo que te digo, porque yo te pago”. “No hacéis nada”. “No queréis atender”. Rodríguez no puede evitar el enfado al recordar alguno de estos comentarios. “Somos personas. Todos caímos como moscas. Arriesgamos nuestra salud. Nos fuimos de nuestras casas. Trabajamos con medios precarios... Que encima tengamos que escuchar ciertas cosas, duele”, recalcó.

El sindicato puso en marcha en 2019 la campaña Stop Agresiones. Cuentan con un interlocutor policial para estas situaciones. Y cada vez es más habitual que reciban cursos de autodefensa. “Señal de que hacen falta”. “Las administraciones deberían ser más conscientes de la situación en la que estamos”, y por eso siguen pidiendo “un plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, y un observatorio autonómico”. Y sensibilizar al ciudadano “en respeto y confianza”.