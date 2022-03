La patronal gallega tacha el Plan de Respuesta del Gobierno de "intervencionista" e "insuficiente"

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) considera "intervencionista" e "insuficiente" el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra en Ucrania del Gobierno.

En un comunicado, la CEG sostiene que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros "condicionan la libertad de empresa y coartan aun más si cabe la flexibilidad tan necesaria en este momento, yendo más allá de los acuerdos en materia laboral alcanzados en el marco del diálogo social recientemente". En esta línea, la patronal gallega apunta que no es admisible "ir contra la propiedad, limitando la revalorización de los alquileres". En lo tocante al mercado laboral, censura que "las medidas propuestas por el Gobierno abocarán a muchas empresas a su quiebra al impedirles ajustar plantilla si les fuera necesario, por causa objetiva". "Más bien necesitamos medidas de flexibilidad que nos permitan adaptar nuestras estructuras empresariales a la coyuntura actual, hasta que se supere esta situación, para volver a crecer, competir y por lo tanto contratar", agrega. La CEG también reprueba que con este plan "no va a producirse ningún tipo de alivio fiscal extra para la luz, las gasolinas o el gas". Lamenta que las propuestas "no son suficientes para atajar el problema de frenar la desbocada inflación que alcanza el 9,8% en este mes de marzo y cuya previsión es que siga empeorando puesto que los precios continuarán al alza mientras se incrementa el gasto y el déficit público". "De todas formas, está fuera de toda duda la necesidad imperiosa de adoptar medidas contundentes en un momento de total incertidumbre y complejidad para tratar de contener la escalada de precios y paliar los efectos del conflicto bélico", concluye. EUROPA PRESS