La paz del PSdeG saltó por los aires

El mes de agosto en el plano político gallego estaba siendo un mar en calma. Un plato, sin más suspense que las críticas de la oposición a la gestión de la pandemia de la Xunta, o los ataques desde el Ejecutivo autonómico al “maltrato” al que el Gobierno de Sánchez somete a Galicia.

Y entonces, estalló la guerra en el PSdeG, en una aparente y ficticia calma que saltó por los aires con la publicación del artículo en El Progreso en el que el secretario de Organización, José Antonio Quiroga, señalaba a Valentín González Formoso y José Ramón Gómez Besteiro y los acusaba de “mover hilos” para configurar una alternativa contra Gonzalo Caballero.

La paz era ficticia porque los críticos cargaron duramente contra quien debe ser el encargado de garantizar el correcto funcionamiento de los procesos internos, especialmente a unas semanas de que se celebre el Congreso en el que se elegirá al líder de los socialistas gallegos.

Varias voces autorizadas, como el delegado del Gobierno, José Miñones, y uno de los ‘tapados’ en esta guerra sucesoria, se posicionaron a través de las redes. Otros, en conversación con este diario (desde Madrid al municipalismo gallego) cargaron contra un ataque que consideraron “injusto” y “lamentable”.

Una parte del sector crítico exigió la dimisión o el cese de José Antonio Quiroga. Algunos, incluso, apuntaron directamente a Gonzalo Caballero al asegurar que tenía conocimiento de la publicación.

El secretario general no ha querido entrar en polémicas. Públicamente declaró que tocaba trabajar por y para Galicia, y que no se pronunciaría hasta que no llegase el momento.

Un momento, tanto el suyo como el de la alternativa, que está muy cerca de llegar. En los próximos días o semanas las cartas se van a poner sobre la mesa. Oficialmente. Porque todos saben ya quién constituye cada facción y de qué lado está cada uno. Va a ser una guerra sin cuartel de la que saldrán profundas heridas que habrá que suturar cuando pase el Congreso.

En la dirección del partido el enfado es monumental con la actitud de los críticos, pero no les sorprende. Las fuentes consultadas indican que, en el próximo mes, con las primarias de Sánchez del partido, todo se va a tensar más.

“Desde que Gonzalo asumió la dirección del partido ha intentado mantener una paz organizativa, que era lo que le correspondía”, indican voces próximas al secretario general. Tiene claro que las críticas, lo que ha pasado esta semana, “no surge del vacío”, que vienen de lejos.

Señalan que “los mismos que han puesto los palos en las ruedas, diría troncos los últimos tres años, pretenden hacerse con el control del PSdeG”. Esto, a su juicio, “implicaría una vuelta atrás y el regreso a los tiempos de reinos de taifas. Sería una involución”, apunta, en referencia a los conflictos internos que en el pasado dañaron al brazo gallego del partido del puño y la rosa.

Tienen claro quién está promoviendo el movimiento de oposición interna, y hablan de que “un exasesor de Baltar está manejando el proceso en la sombra”. “Lo sabemos todos”, aseguran.

Aunque estas zancadillas llevan produciéndose desde hace tiempo, en la dirección del partido tienen claro que “hay una trama organizada desde hace un año para derribar a Caballero”.

Se trata, en opinión de estas fuentes, de “una trama perfectamente organizada” que se ha valido de “todo tipo de filtraciones manifiestamente inciertas”.

Sorprende en el seno del PSdeG que “los cargos que han opinado con contundencia contra Quiroga nunca han dicho nada favorable en público de Gonzalo”. Y exponen una queja que era notoria, aunque no pública, el pasado año: “No hicieron campaña a favor de él en las autonómicas. Estuvieron de brazos caídos en el mejor de los casos”. Por eso ven “un gran contraste” entre las críticas a Quiroga y su pasividad a la hora de apoyar a su secretario general.

Al PSdeG se le abren vías de agua en varios frentes, con especial atención a lo que sucede en las federaciones de Lugo y A Coruña, los motores de Formoso y Besteiro, y notoriamente críticos con Caballero.

Hay preocupación en las altas esferas del partido por las heridas que pueda provocar esta lucha de trincheras. “Hay que tratar de que los próximos procesos se desarrollen en una clave positiva, pero va a ser casi imposible que no afloren trapos sucios”, asumen.

Y es que los ‘gonzalistas’ han salido a por todas. ¿Es un artículo preventivo el de Quiroga? “Es un artículo de defensa del secretario general y del PSdeG ante una trama organizada que ha incluido deslealtades, abusos y filtraciones”, responden.

No entran a valorar si la publicación fue o no pertinente, si estuvo fuera de lugar. “Lo importante es si lo que dijo es verdad o no. Si creen que no es verdad, que lo digan”, aseveran los preguntados.

Sí que reconocen que “opinar de personas siempre es desagradable”, pero “en un momento de procesos internos es complicado no hacerlo”. Y sentencia añadiendo que “todo el mundo sabe que lo que dijo es cierto, con independencia de si gusta o no. Nadie discute de si es verdad, solo se debate si es conveniente”.

¿Y lo es, teniendo en cuenta el cargo que ostenta Quiroga? Hay que insistir en la pregunta. Replican con claridad: “Un secretario de organización tiene que defender al partido cuando toque y hay una trama organizada desde hace un año”.

Los afines de Caballero no van a dudar en bajar al barro. “No vamos a permitir que se juegue con filtraciones, que se digan cosas manifiestamente inciertas”. Y están convencidos de que mantienen “la máxima sintonía con Ferraz”, por más que otras voces apunten a la recuperación de la relación con Besteiro o la predilección por Miñones.

Pase lo que pase en el Congreso, habrá que “coser el partido”. Los socialistas temen que las heridas no cicatricen bien. “Gonzalo tiene toda la vocación de tender puentes”, apuntan quienes lo conocen bien. “Es consciente de la necesidad de integrar a todo el mundo”, completan.