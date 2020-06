La plantilla de Alcoa no tira la toalla y anuncia acciones contundentes

El comité de empresa de la factoría de Alcoa en San Cibrao cita los trabajadores de la planta, tanto a los de la plantilla como a los empleados de las empresas auxiliares, a dos asambleas que se celebran hoy, una a las 13:00 y otra a las 15:00 horas, para informarles de la “hoja de ruta” que ha diseñado para luchar por el mantenimiento de los empleos.

El comité anunció que, a partir de ahora, realizará acciones “contundentes” de protesta, una vez que la multinacional comunicó que el día 25 de junio iniciará el proceso formal de consultas para el despido colectivo de un máximo de 534 trabajadores en la planta de aluminio primario de San Cibrao.

Por otra parte, aunque agradece a toda la comarca de A Mariña “su apoyo”, recordó que todas las “movilizaciones convocadas” por la representación de los trabajadores “siguen una estrategia con una finalidad”, que es “la presión social y mediática” para que las fuerzas políticas y las administraciones “reaccionen”.

En ese sentido, mencionó que “cualquier movilización que no siga esa estrategia puede generar el efecto contrario” o generar “confusión” y mostrar “desunión” entre los propios trabajadores, por lo que podrían ser “contraproducentes”, aunque hayan sido convocadas “con la mejor intención”.

Desde el comité apelan, por lo tanto, “a la sensatez y a la templanza” y piden apoyo a las movilizaciones convocadas por ellos.

el alcalde de cervo pide al gobierno 70 millones para mantener la fábrica de aluminio. El popular Alfonso Villares considera que Alcoa dejó de percibir esa cantidad para su tarifa eléctrica y dice que “necesita para mantener la producción de aluminio en su planta de San Cibrao”.

“Llevamos año y medio reclamando al Gobierno que nos pague la tarifa eléctrica que teníamos y ahora no tenemos”, criticó en declaraciones el regidor, quien señaló que esa cifra supone 70 millones para “mitigar el precio de la luz”.

El próximo 25 de junio Alcoa comenzará el proceso para el despido de 534 trabajadores de su planta de aluminio de San Cibrao, en unas negociaciones del ERE con un mes de duración.

Villares no se sorprende por esta decisión de la multinacional, que “anuncia lo que anuncia” cuando “pasa año y medio y el dinero no llega por parte del Estado”. Sostiene que quien tiene que ayudar a A Mariña no es Alcoa, sino el Gobierno.

El regidor de Xove muestra su disconformidad Demetrio Salgueiro criticó que el Gobierno central no haya admitido alegaciones al estatuto eléctrico. “Alcoa es un damnificado más de la crisis energética, pues no puede producir aluminio primario con viabilidad con los precios del kilowatio en España para grandes industrias”, afirmó.

Además, añadió que “el diferencial con una planta semejante europea, de Francia o Alemania, es de un 40%”.

En el caso de Alcoa, “el 40% de los gastos en su proceso productivo total lo lleva el coste de la energía”, detalló.