La política tóxica

Debemos reconocerle a cada cual sus méritos, y en este caso Angela Merkel está dotada de méritos innegables. No es cosa baladí conseguir gobernar Alemania, el país más rico de Europa, y el que ha logrado el mayor desarrollo industrial, científico y alcanzado las mejores cotas de bienestar. Pero no menos lo es conseguirlo siendo una mujer, y una mujer que provenía de la República Democrática Alemana, un país de partido único que fue heredero de siglo y medio de autoritarismo prusiano. Nos guste o no su línea política, la señora Merkel ha sabido dar la mejor definición de nuestra vida política al decir que “en España la política es tóxica”.

Tóxicos son los venenos, sustancias que pueden acabar con nuestra salud o nuestra vida y que ingerimos, voluntariamente o involuntariamente, a veces sin saber el mal que nos pueden hacer. Hay venenos en muchas plantas. Otros han sido creados, y también hay personas y relaciones metafóricamente venenosas. Hay venenos que no solo nos hacen daño, sino que crean adicción y nos hacen depender de ellos, anteponiendo su consumo al valor de nuestra salud y de nuestra propia vida.

La naturaleza del veneno es algo muy curioso, al margen de la toxicología, que es la ciencia que estudia los venenos químicos, a veces menos peligrosos que los morales. El gran sociólogo Marcel Mauss se hizo célebre con su libro Essai sur le don, en el que estudió un tipo muy especial de objetos, que son los regalos, esos objetos que sirven para reforzar en su intercambio los lazos públicos y privados entre las personas.

Cuando alguien nos hace un regalo tenemos la obligación de aceptarlo, pues rechazarlo sería muestra de hostilidad. Puede darse el caso de que interpretemos ese regalo como un falso pago, o un soborno. En ese caso lo rechazamos porque no tiene esa propiedad esencial del regalo: ser desinteresado. Una vez que recibimos un regalo estamos obligados a devolverlo con otro y así creamos un lazo entre personas.

No todo se puede regalar a cualquiera. Hay regalos que sirven para mostrar el amor y la pasión sexual. Nuestra industria ha creado para ello un día artificial: el día de San Valentín. Pero también hay regalos que son propios para las madres, los padres, los amigos y también hay regalos de empresa y regalos que se intercambian en los protocolos entre embajadores y jefes de estado. En otras épocas éstos eran de altísimo valor económico, pero en la actualidad prima su belleza y su valor simbólico.

Llamaba Mauss la atención sobre el hecho de que en las lenguas germánicas las palabra gift significa a la vez veneno y regalo. Lo mismo ocurre en latín, cuando Cicerón por ejemplo distinguía el uenenum malum del uenenum bonum, el regalo. Un regalo es un bien que me ata a otra persona y un veneno también lo es en muchas ocasiones. Éste es el caso de la magia amorosa y de la magia negra en todas las épocas. Si yo quiero que alguien se enamore de mi debo hacer un hechizo con alguna parte de su cuerpo: pelo, uñas, o que haya estado en contacto con su cuerpo: ropa, por ejemplo. Y lo mismo pasa si quiero hacer que enferme o muera, manipulando esa parte de su cuerpo o haciendo daño a su imagen, como se hace en política quemando retratos de reyes o presidentes.

Vivimos en una sociedad que necesita consumir, en cierto modo, cientos de venenos que regulen nuestros estados de ánimo. ¿Quién puede levantarse de la cama e ir a trabajar sin tomar café, cacao, té? Estos tres productos hasta hace pocos siglos se consideraban excitantes peligrosos, igual que el tabaco. En el mundo occidental una parte sustancial de la población, en Francia casi el 25%, depende para vivir del consumo de antidepresivos, compensados con tranquilizantes -mayores y menores- y somníferos.

Necesitamos sustancias que regulen nuestros sentimientos y también necesitamos no solo que nos regalen cosas, sino comprarlas mucho más allá que para cubrir nuestras necesidades. Vivimos atados por los lazos de cientos de objetos que nos mantienen atrapados en sus redes, de la misma manera que se creía que los magos y algunos dioses eran capaces de paralizar a sus enemigos mediante lazos invisibles. Eran esos lazos más peligrosos que los visibles y entre ellos destacaba la fuerza de las palabras.

Los antiguos galos representaban al dios de la palabra y la escritura mágica, Ogmios, con una imagen de cuya boca salen unas cadenas que llegan a las orejas de sus fieles, atados y capturados gracias a su capacidad de persuasión, como lo están los ciudadanos españoles por las bocas de sus políticos. Nunca en la historia de una democracia parlamentaria y un estado moderno dotado de sistemas de educación públicos, nunca en una sociedad que disfruta de la libertad de expresión y prensa, el lenguaje político ha caído tan bajo; nunca ha sido tan pobre gramaticalmente, nunca ha sido más lamentable su sintaxis; nunca se había tocado fondo en el nivel de las ideas que se lanzan contra el adversario, como si fuesen pelotas de goma de la policía antidisturbios.

Nunca la política había sido tan tóxica, porque nunca se había llegado a creer que las palabras puedan carecer de contenido, que no tienen significado, y que como los abracadabras de los papiros mágicos solo sirvan para suscitar las más fuertes pasiones: el amor, el odio, el desprecio y la adulación más servil. Ya no hay textos, ni pensamientos, sino solo mensajes, intercambiados sin cesar entre los líderes políticos, del mismo modo que lo hacen las pandillas de adolescentes en el ejercicio de una de las funciones que les ha asignado siempre la vida: la de aprender a hablar, a conocerse, a amarse, a pelearse y a atar y desatar amores y amistades. Pero mientras que los adolescentes hacen lo que tienen que hacer, sin cobrar por ello ni gobernar las vidas y haciendas de los demás, los políticos cobran mucho por hacer lo que hacen, y además normalmente lo hacen bastante mal, hipotecando el futuro de esos adolescentes, a los que imitan mal, y de todos los demás.

Lo más venenoso de la política actual son las palabras que atan y paralizan, que envenenan y ciegan. Lo importante no es su significado, sino su intención. Dice un texto mágico del siglo II d. C. en Atenas: “Borphobabarphorbarbabrobar babaie, poderoso Betpu, te entrego a Juliana, a la que parió Marcia y a Olinico, para que los congeles, a ellos y su entendimiento, su ternura y su intimidad en tu oscura atmósfera, a ellos y a los que están con ellos”. Prácticamente lo mismo se hace en nuestra política tóxica. Se condena al infierno o se manda al cielo a algunos por parte de quienes pueden hacerlo.

Políticos profesionales desde su juventud hacen el papel de ser los representantes de las personas que viven y sufren en un mundo en el que ellos nunca han vivido. La vida política se ha convertido así en un gran ritual, como el que realizaban los magos cuando llevaban a cabo sus imposturas verbales, acompañadas de sus gestos. En él se ofrece, a cambio de aceptar el hechizo de unos juegos de palabras, que al ser sacadas de su contexto han perdido el sentido, un continuo regalo: el de los fondos públicos, distribuidos siempre con un amor desinteresado, siguiendo la filosofía de una de las numerosas vicepresidentas del actual gobierno, que en otra etapa de su vida política dijo una vez que “el dinero público no es de nadie”. A lo que habría que añadir: “cierto es, hasta que alguien se lo queda”.

Graduados en universidades privadas de medio pelo, que visten a la moda en otros tiempos llamada pija, ejercen de socialistas. Profesores universitarios más madrileños que el chotis defienden los nacionalismos que ni comparten ni entienden. Ultraderechistas que no saben lo que es la ultraderecha, y ni siquiera reivindican el franquismo, predican un discurso contra el sistema, porque no saben lo que es un sistema. Todos ellos entremezclados con oportunistas de diferentes especies, que son capaces de saltar de un lugar a otro, siempre que en su salto caigan en un sitio más alto.

Para todos ellos, todo vale a la hora de intoxicar a un país y a una opinión pública, que no puede ser pública porque lo público son unos políticos que lanzan anatemas y abracadabras contra quienes duden de su inexistente saber. Y que tampoco puede ser ni siquiera opinión, porque solo circulan por el aire las palabras envenenadas, que todo lo enturbian, que todo lo ocultan y que solo sirven para crear pasiones tóxicas, mientras la realidad y la administración de las cosas fluyen a un ritmo que ya nadie quiere entender.