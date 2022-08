La psicosis de los pinchazos se extiende por las fiestas gallegas

Cambados. Noche del miércoles. Una plaza de Fefiñáns abarrotada de público, en su mayoría jóvenes, que disfrutaban del concierto de Morad y Beny Jr. en el marco de las Fiestas del Albariño. Todo transcurría con normalidad hasta que los móviles empezaron a sonar. La gente comenzó a mostrarse inquieta, nerviosa, asustada... El mensaje recibido alertaba de que estaban pinchando a chicas, a través de esa ‘moda’ de sumisión química que ya ha llegado a otras partes de España.

Cabe recordar que la policía ya investiga en estos momentos los primeros casos de pinchazos en Galicia, en Nigrán y A Coruña, por lo que no sería se extrañar para nadie que hubiesen llegado también a Cambados, y más en un evento de las características del de ayer. Las redes sociales ardían de comentarios en los que se aseguraba queeran más de diez las chicas agredidas.

Hablaban de jóvenes desmayadas y trasladadas al hospital por culpa de esos pinchazos. Pero, desde el Ayuntamiento de Cambados se apresuraban a salir al paso asegurando que sí se registraron varios desvanecimientos durante la noche, pero que pudieron deberse a bajadas de tensión y lipotimias por la exposición al sol que tuvieron que soportar en las largas colas de acceso al concierto.

Desde el mismo Ayuntamiento confirman a EL CORREO que “lo que pasó fue que, a consecuencia de las largas colas que hicieron durante todo el día, ya que mucha gente llegó temprano para coger sitio, y con los nervios del concierto, se pudieron dar momentos de tensión entre varias personas que terminaron provocando el desvanecimiento de algunas de ellas”.

Así, las mismas fuentes municipales atribuyen todos los mensajes que comenzaron a circular por redes “a una exageración por esa circunstancia”, ya que “la gente vió a una persona desmayada a la que se llevaban en camilla y empezó a sacar conclusiones, pero no contrastadas”.

De hecho, las autoridades municipales desmintieron rápido los hechos en sus redes sociales: “Desde el Servicio de Emergencias del Concello de Cambados queremos comunicar que es totalmente falso que se produjese ningún pinchazo durante el concierto de esta noche en Fefiñáns. Rogamos que, por favor, no alimentéis este tipo de bulos sin estar antes contrastado por las autoridades sanitarias o de emergencias”, colgaba a la una de la madrugada el servicio de Emergencias.

Tal fue la gravedad del asunto que el bulo llegó incluso a generar una especie de “psicosis colectiva”, tal y como apuntaron desde el Ayuntamiento, pues “en el Hospital do Salnés atendieron a una chica que dijo haber notado un pinchazo, pero durante la analítica realizada no se le encontró ningún tipo de sustancia”. Además, “desde la concejalía de igualdad del concello se contactó con la Guardia Civil y no hay constancia de que se haya interpuesto ninguna denuncia por este motivo”, contaban a este periódico.

Con todo, Twitter seguía ardiendo y los usuarios no daban credibilidad a lo desmentido. Marga Soliño era una se las usuarias que ponía en su cuenta: “Tengo a una amiga de mi hijo en el hospital y es lo que le han dicho. Si os aclaráis entre todos mejor. Uno de los vuestros (de emergencias) les ha dicho que había como 30 (chicas afectadas)! Soy la primera en no querer alimentar bulos, pero entonces cuidemos el servicio! Que son chavales de 18 años!”.

Otros comentarios se mostraban indignados con lo sucedido y aseguraban que esta ‘moda’ tan despreciable estaba ya entre nosotros. También había muchas chicas con entradas para los conciertos de estos días que se estaban replanteando el asistir y mostraban públicamente su desasosiego.

ALERTA EN EL FESTIVAL DE PLAYA AMÉRICA Y EN UNA DISCOTECA. Pero Cambados no ha sido, ni mucho menos, la única localidad gallega que ha caído en las garras de esta psicósis. Durante la celebración de las fiestas de Playa América, en el municipio pontevedrés de Nigrán, una joven denunciaba haber sufrido un pinchazo, a pesar de que finalmente los resultados médicos dieron negativo para cualquier tipo de sustancia.

Los hechos ocurrieron también en la madrugada del miércoles y obligaron a desplazar a la joven al Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad, desde donde fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Allí se le realizaron varias analíticas, dando resultado negativo en todas ellas. Además, fuentes de la Guardia Civil remarcaron que la chica no denunció en ningún caso una agresión sexual ni un robo, solo haber sentido un pinchazo y un posterior mareo.

Por otro lado, otra joven sufrió un desmayo en un local de ocio en A Coruña, por el que también tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Pese a que la mujer no sintió ningún pinchazo, se está investigando como un posible caso de sumisión química, ya que se detectó una marca en el cuerpo de la chica, aunque en la zona del tobillo.

Fuente policiales explicaron que fue a la salida del local cuando la chica se desmayó, por lo que sus amigas llamaron a la ambulancia. Una vez en el centro médico, al observar la marca en el tobillo, fue sometida a pruebas, de las que todavía se desconoce el resultado.