La quinta ola sigue avanzando: Galicia roza los 6.300 casos activos de coronavirus

Ya no parece sorprender que, una jornada más, la situación epidemiológica en la comunidad gallega empeore de manera notable. La tendencia en la que ha entrado esta ‘quinta ola’ parece que no tocará pronto a su fin si no se imponen nuevas medidas para contenerla. Así las cosas, este miércoles los casos activos se elevaron hasta 6.298 (614 más que el martes). Es la primera vez que se alcanza un valor similar desde el pasado 25 de febrero (6.772).

Veintitrés días van ya de incrementos consecutivos, que comenzaron el pasado 21 de junio, partiendo de 1.250 casos, y que están en estos momentos en 6.298, siendo nada menos que 5.048 más. Un día nos separa de alcanzar el máximo de la primera ola, siendo de 6.947 infectados en activo el 28 de abril de 2020. A 649 positivos se queda la comunidad gallega de este registro.

Teniendo en cuenta que este miércoles se notificó un nuevo récord de positivos detectados a través de prueba PCR desde el pasado 7 de febrero, con 780 (38 más que el martes), sería del todo posible superar ese pico en la jornada del jueves. Aunque la tasa de positividad (porcentaje de infecciones por test realizados) registró ayer cierta mejora, al pasar del 10,6 notificado por el Sergas el martes al 8,6 de este miércoles, parece que los nuevos contagios no tienen freno En una semana se duplicaron, pasando de 367 positivos el 7 de julio a 780 ahora. Hace un mes, el 14 de junio, solo se identificaron 56 contagiados nuevos.

De este modo, no es de extrañar que con subidas tan pronunciadas cada jornada, los casos activos crezcan de forma dramática de una semana para la siguiente. Así, el pasado 7 de julio, hace siete días, estaban en 2.917, siendo en estos momentos 6.298, esto es, 3.381 más (un 54 % más). Si se observa la diferencia con los que había a principio de mes, esto eran 1.837 el 1 de julio, 4.461 menos que ahora (hubo un 71 % de incremento). Finalmente, sobre hace un mes, se pasó de 1.401 casos activos el 14 de junio a 6.298, lo que supone 4.897 más (un 78 % más).