La reacción de la madre de Éric al saber que era trans: ¿Y ahora qué hacemos?

Éric Gómez, natural de Milladoiro (Ames), tiene 19 años y salió del armario como persona trans a los dieciséis. Hay gente que tiene diferentes formas de confirmar su identidad de género. Eric se sentó un día en la cocina y esperó a que su madre llegase de trabajar para contárselo. Le dijo: “Soy una persona bisexual y también trans”. Sabía que lo de ser bisexual le iba a dar igual porque la considera una persona abierta, pero el ser una persona trans “va más alla”. Lo primero que le dijo su madre fue: “¿Y ahora qué hacemos?”

Hay tanta desinformación que ni siquiera Eric sabía entonces qué quería hacer. “En ese momento empiezas a investigar sobre el tema, aunque yo ya antes de contárselo a mi madre había visto cientos de vídeos en Internet. Te informas sobre hormonación, operaciones... La transición y el camino de cada persona trans es un mundo. Cada uno escoge lo que quiere hacer”, explica. Al final, Eric decidió hormonarse. Tenía claro que quería operarse del pecho y hace este mes un año que pudo hacerlo, ya que antes de los 18 años es imposible.

Desde pequeño percibía como había algo que no encajaba en su vida. En su casa siempre le dejaron jugar con lo que quiso y tener decisión sobre qué ropa ponerse. “Quizás tenía un mayor rechazo a ciertas prendas o colores que se asocian más a lo femenino, pero es una cosa que está ahí siempre. Además, hay estudios que dicen que es algo biológico, que está latente desde que estás en la barriga”, dice.

Al no disponer de información, especialmente en edad temprana, Eric recalca que no sabía lo que le pasaba hasta que encontró el significado del término trans.

Lo primero que hicieron fue derivarle a su médica de cabecera, endocrinos y psicólogos. Al ser menor de edad Eric recuerda que en el momento de salir del armario en 2019 había un vacío legal en el que consiguió cambiarse el nombre antes de llevar el tiempo que se requerían hormonas que eran dos años.

cuando comenzó bachiller vivió momentos difíciles. A nivel social, Éric ha tenido un apoyo que sabe que mucha gente no tiene. Tras contárselo a su madre se lo fue revelando de forma progresiva a amigos y demás familia y las reacciones fueron buenas. También en el instituto la respuesta fue favorable, a pesar de que Eric desconfiaba de que se tendría que enfrentar a ciertos comentarios y situaciones que le pondrían en apuro. “Recuerdo que lo comenté cuando estaba en cuarto de la ESO en el mes de septiembre y decidimos establecer que tras regresar de las vacaciones de Navidad todos me tratasen en masculino y me llamasen Eric”, cuenta. Y así fue.

El nombre anterior es una cosa que a toda persona trans no le gusta que les pregunten y se refieren a él como “nombre muerto”.

Cuando se cambió de instituto para hacer Bachillerato fue más difícil. Ahí le faltaron apoyos. Llegar a un centro nuevo, con compañeros nuevos y profesores que en sus horas de clase no le llamaban Éric le resultó bastante difícil de soportar. “Había un protocolo, pero los profesores no hicieron caso. El día que hice la matrícula informé de que el cambio de nombre se estaba tramitando, pero que era un proceso lento y que me llamaba Eric. No hicieron caso y no le dieron la importancia que para mí si tenía” relata el joven, que recuerda cómo tuvo que pedir explicaciones a sus compañeros por llamarlo por un nombre con el que no se sentía identificado, cuando además su apariencia era ya masculina.

“una posición privilegiada”. Fue su madre la que se puso en contacto con Arelas (Asociación de familias de menores trans) e investigó sobre el tema, “como debería de pasar con todas las madres que quieren lo mejor para sus hijos y que sean felices”. Considera que tiene así una posición muy privilegiada.

Éric se relaciona con muchas personas trans, lo que le permite darse cuenta de que “hay mucho camino por recorrer y que no todos los casos son como el mío, tan idílico”.

Conoce casos en que sus familias se niegan a llamarle por el “nombre sentido”, que es el que te pones después del que asignan los padres en el registro. También es consciente de que son muy comunes los insultos por redes sociales. “A mi nadie me ha dicho nada a la cara, solo a espaldas comentarios que siempre he sabido ignorar”, asegura.

Más visibilización que ayuda a que disminuya el miedo a contarlo. Hoy en día “ se ha avanzado bastante y se ha hablado mucho en los medios; es muy importante que sea un término que suene y que la gente sepa lo que es. Pero creo que hay una polarización, personas que nos tratan muy bien y otras que dicen que somos cosas horribles. La sociedad avanza pero todavía queda por hacer. El objetivo es que nos vean como personas”, manifiesta.

En este sentido, el miedo a contarlo ha disminuido gracias a que hay más visibilización. “Obviamente habrá quien viva cualquier estupidez por ser gay, trans, por usar gafas o por estar más delgado o gordo. Es una característica tuya que si quieren hacerte daño lo harán pero como cualquier otra”, reflexiona.

En estos momentos Eric está estudiando un ciclo superior de Diseño y Amueblamiento en Pontevedra. “Antes era menos feliz que ahora porque mi expresión no era como yo quería que fuese. Ahora todo el mundo me reconoce como hombre y me trata en masculino, algo que me hace sentir bien. Estoy viviendo la vida que quiero, no pido más”, asegura.