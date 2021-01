La risa de la esclava tracia

La historia se teje con una trama de hechos y una urdimbre de interpretaciones. En la historia podríamos decir que las interpretaciones que no se basan en los hechos están vacías, pero también que el amontonamiento de hechos sin interpretación alguna que les dé sentido es un monstruo ciego. Del mestizaje de los hechos y las interpretaciones nacen los tópicos y los llamados factoides. Un factoide es algo que por tradición y gracias a su reiterada repetición se convierte en un hecho admitido como tal. No es que sea exactamente una mentira o una falsa noticia, sino una conjetura a la que la autoridad y el tiempo han convertido en evidencia.

Uno de esos factoides es la idea de que somos los herederos de la antigua Grecia, los administradores de la razón y la ciencia, y de que fue precisamente en Grecia donde la luz de la razón se alzó en el horizonte desde el este. Pues fue en algunas colonias griegas de Asia Menor, la actual Turquía, como Mileto, Samos o Éfeso donde vieron la luz los primeros filósofos, a los que Aristóteles denominó físicos, porque se habían dedicado a la observación imparcial y al estudio de la naturaleza.

Esos físicos griegos consideraron que la geometría era la reina de todas las ciencias, y por eso Platón prohibió la entrada en su Academia a quien no conociese esa ciencia, sistematizada en la época en la que le tocó vivir, el siglo IV a.C. Se dice de ellos que además de científicos eran también algo así como ingenieros y que tuvieron geniales intuiciones económicas, por lo que se los consideró como predecesores, en cierto modo, de la revolución científica e industrial que haría de Occidente el amo del mundo.

Sin embargo la cosa no es tan sencilla como parece, y para ilustrarlo vamos a trasladarnos a Mileto y a un noche en uno de los años del siglo VI a.C. en la que Tales, tras haber vuelto de su viaje de estudio a Egipto, en el que sus sacerdotes, anacrónicos precursores del programa Erasmus, le habrían enseñado desinteresadamente los secretos del movimiento de los astros, del calendario, y la geometría, que enseñaba a calcular áreas y volúmenes, y también medir la altura de una pirámide, conociendo la longitud de su sombra y las tablas trigonométricas de los senos y cosenos del triángulo rectángulo.

En esa noche lucía un esplendoroso cielo estrellado y Tales caminaba absorto en su contemplación sin mirar por donde pisaba, contribuyendo así sin saberlo a crear el arquetipo del sabio distraído y el filósofo ensimismado en las profundidades de su pensamiento. Como en Mileto, al igual que cualquier otra parte, hay que saber dónde se pisa, el bueno de Tales se cayó en un hoyo provocando la risa de una esclava tracia, que no sabemos si había salido a hacer algún recado, o a algún encuentro furtivo, quien le dijo que él que sabía tanto del cielo no sabía nada de la tierra.

Malo es mofarse de un sabio y herir su vanidad. Homero, compatriota de Tales, murió de vergüenza, al no poder resolver esta adivinanza, con la que le retaron unos niños: “los que cogimos los dejamos y los que no cogimos los llevamos”. Solución: los piojos, fieles compañeros de los niños de antaño y de ahora, a pesar de los champús. Pero es que, claro, Homero era de letras, mientras que Tales era de ciencias, y ya se sabe que la gente de ciencias es mucho más práctica. Y por eso, para dejar planchada a nuestra anónima y jocosa esclava tracia, Tales decidió demostrar su inteligencia de un modo irrefutable.

En ese año todo el mundo decía que la cosecha de aceitunas iba a ser desastrosa, por lo que nadie se reservó, previo pago, el turno para ir al molino del aceite. Tales, gracias a sus conocimientos astronómicos y climatológicos a la vez, que ya le habían hecho famoso prediciendo un eclipse, supo que la cosecha iba ser excelente, por lo que inventó la primera compra de futuros en la historia de la economía. Procedió a alquilar todos los molinos por un año a precio ridículo y luego los arrendó, logrando hacerse millonario.

La anécdota es, por supuesto, inverosímil, pero intenta salvar la imagen de los predecesores de los sabios distraídos y eruditos inútiles, que según mucha gente piensa son los que ocupan los puestos universitarios. En este accidentado paseo nocturno no es casualidad que el sabio Tales se encuentre con una mujer no griega, una bárbara. Como es bárbara, es menos inteligente que los griegos, pero todavía lo sería menos por el hecho de ser una mujer.

De hecho debemos recordar que en la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles no se admitía a las mujeres. La jocosa esclava tracia sería pues algo como así como esa Aldonza Lorenzo que se ríe de Don Quijote y su superior visión del mundo en la inmortal obra de Cervantes. Los griegos fueron radicalmente misóginos y poco les importaba lo que dijesen las mujeres, incluyendo la suyas propias. Uno de su poetas, Semónides de Amorgos, retrataba a la esposa respondona e incontrolable, diciendo en uno de sus versos que “no se calla, aunque su marido le rompa los dientes a pedradas”. Lo que indica que el diálogo conyugal estaba muy alejado del diálogo platónico, en el que la única mujer sabia que habla lo hace por boca de Sócrates.

Platón creó lo que anacrónicamente se llamó la primera universidad de Occidente, la Academia. Él era un riquísimo terrateniente que constituyó una fundación religiosa, un thiasos, dotada con una rentas que le permitieron permanecer activa desde el siglo IV a. C. hasta el siglo VI d.C. cuando fue clausurada por el emperador Justiniano. La Academia era como un monasterio o un college inglés, en el que unos hombres solteros vivían de rentas una vida en común dedicada al cultivo del conocimiento puro, encarando en la filosofía y las matemáticas. Lo mismo había pasado ya en el siglo VI a. C. en las ciudades griegas de Sicilia y el sur de Italia con las escuelas de los pitagóricos: misóginos, aristocráticos centros dedicados a la búsqueda del saber. Y lo mismo ocurrió con el Liceo de Aristóteles o la Biblioteca de Alejandría, a pesar de que en ella viviese, ya en época cristiana la aristocrática filósofa y matemática Hipatia, asesinada por una turba de harapientos y fanáticos monjes cristianos en un estallido de ira popular.

En las escuelas filosóficas y matemáticas apenas hay mujeres, pero tampoco artesanos, ingenieros, ni empresarios. Platón llenó sus diálogos de metáforas artesanales, para justificar el gobierno de los que saben, de los filósofos, que deberían gobernar la ciudad como un capitán un barco, pues solo él sabe llevar el rumbo, de la misma manera que solo el médico sabe curar, o el zapatero hacer zapateros y el arquitecto edificios. Pero para él los zapateros debían dedicarse a hacer zapatos, los campesinos a cultivar la tierra y los comerciantes a comerciar. Lo importante, la política y la guerra, quedaba reservada para los ciudadanos, hombres de entre 18 y 60 años con tiempo para participar en las asambleas, ocupar magistraturas ciudadanas y combatir o mandar tropas.

Hay en la historia unos héroes secretos y una parte esencial de la humanidad que fue silenciada: las mujeres. Esos héroes secretos fueron los campesinos, pastores y pescadores, de los que dependió toda la alimentación, los herreros que hicieron las herramientas, los canteros, carpinteros, herreros, ceramistas y toda clase de artesanos. Fueron ellos quienes hicieron las obras maestras del arte griego, quienes construyeron esos barcos y esas flotas, que además de servir para la guerra fueron el motor del comercio mediterráneo. Fue en el mundo de ese comercio y de sus mercados donde se creó la banca de depósito y comercial, donde se inventaron los contratos de seguro marítimo y se perfeccionó el derecho y los intercambios entre pueblos y lenguas.

Nada tuvieron que ver en todo esto ni los filósofos ni los matemáticos. En griego y latín matemático se llama a quien hace horóscopos, a la vez que es astrónomo. Lo que nosotros llamamos matemático sería un filósofo o un geómetra. Toda la historia de la técnica hasta el siglo XIX es una historia al margen de la ciencia. La única técnica que apasionó a Newton fue la alquimia, para conseguir fabricar oro y hacerse rico y el arte de alterar el valor de las monedas. La máquina de vapor se inventó antes de que naciese la termodinámica. Si los griegos no supieron hacerla no fue porque no supiesen lo que es el vapor sino porque sus herreros no sabían fundir cilindros lo suficientemente resistentes. Los ingenieros del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, hacían cañones, fortificaciones y pólvora pero no eran químicos porque la química aún no existía: las ensoñaciones de la alquimia poco tienen que ver con ella.

Hasta el siglo XIX fue el trabajo, el esfuerzo y el ingenio el que trazó el rumbo de la historia, y no los sabios y los filósofos. Desde entonces el trabajo, el saber y el dinero se entrelazaron en un enrevesado triángulo en el que se anida el poder. Ya no hay esclavas que se ríen a la luz de la luna, ni sabios que caminan absortos mirando al cielo, creyendo que podrán hacerse ricos. El saber ya no es más que una de los millones de cosas que se compra y vende con el dinero.