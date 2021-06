La sociedad que captará fondos UE ‘ficha’ a una Gallega del Año

Tramitar y captar aquellas iniciativas que recibirán fondos europeos Next Generation es una labor que requiere de un gran talento, pues de ella dependerá buena parte del éxito en la recuperación tras el paso de la COVID. Por eso, la Sociedade para o Desenvolvemento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, impulsada por la Xunta para este fin, apuesta por los mejores perfiles y entre sus últimos fichajes figura una reciente ‘Gallega del Año’, emblemático galardón que otorga esta casa desde hace ya tres décadas.

Se trata de la catedrática de la Universidade da Coruña (UDC) en el departamento de Ciencias da Computación Amparo Alonso Betanzos, que recogió el premio en la edición de 2020, pasando así a engrosar una ilustre nómina en la que aparecen nombres como Camilo José Cela, Torrente Ballester, Carmela Arias y Díaz de Rábago, Manuel Jove Capellán, Manuel Gómez-Franqueira o la Real Academia Galega, así como la cinco veces centenaria Universidad de Santiago.

Ingeniera química por la USC, la última incorporación a esta sociedad es una referencia en el ámbito de la inteligencia artificial. Además de investigar en este campo, también preside la Asociación Española de Inteligencia Artificial y coordinadora del grupo de investigación LIDIA (Laboratorio de I+D en Intelixencia Artificial) de la Facultade de Informática de la UDC.

“Me gustaría ver a Galicia en el mapa de la inteligencia artificial”, comentaba la prestigiosa investigadora en una reciente entrevista en EL CORREO GALLEGO publicada a principios de 2021. Una charla en la que ponía el acento en la cultura del esfuerzo para obtener resultados, como los que se esperan de su nueva tarea en la que ayudará a guiar la reactivación postcrisis. “Mi madre y mi abuela habían trabajado fuera de casa, así que a mí no me extrañaba que las mujeres pudiéramos trabajar fuera de casa y tener una profesión. Así que siempre he optado por el esfuerzo”, recogen las páginas de este periódico.

Segunda mujer en el consejo. Nacida en Vigo en el año 1961, fue esa tenacidad, sin racanear una sola gota de sudor, la que condujo a Alonso Betanzos a labrarse una trayectoria profesional sobresaliente que la hizo merecedora de otros reconocimientos de categoría como el Premio María Josefa Wonenburger Planells 2020 que recibió de manos del vicepresidente primero Alfonso Rueda en el compostelano Hostal dos Reis Católicos. Un cerebro privilegiado que ahora se pone al servicio de todos los gallegos junto al de otra mujer: Rosa María Sánchez-Yebra.

Actual vicegobernadora del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, Sanchez–Yebra preside el comité de desarrollo sostenible, encargado, entre otras funciones, del análisis de los indicadores de impacto social y medioambiental de la cartera de proyectos y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París del clima. Dentro de sus responsabilidades estaban también las relaciones del Consejo de Europa con la UE. Es el caso, por ejemplo, de la participación en programas europeos como los propios fondos 'Next Generation' y los 'Invest-EU'. Entre 2014 y 2016 fue secretaria general del Tesoro y Política Financiera. También formó parte de diferentes consejos de administración, como el Banco de España, el FROB y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Ambas serán, tras un nombramiento oficial que llegará en las próximas fechas, las dos primeras integrantes de esta sociedad, en cuyo consejo ya se había anunciado que estarían los conselleiros de Facenda, Valeriano Martínez, y Medio Rural, José González; el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas; el expresidente y catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña, Fernando González-Laxe; el también catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas y el secretario del consejo de administración de Abanca, José Eduardo Álvarez-Naveiro.

Un listado que en su constitución generó críticas al Gobierno gallego y al PPdeG por parte de la oposición, que censuraba un consejo de administración conformado solo por hombres. Tras la polémica, el vicepresidente económico Francisco Conde anunció en sede parlamentaria que la directora general sería una mujer.

Ayudar a la maduración de iniciativas. Según explica el Gobierno gallego, la Sociedade para o desenvolvemento de proxectos estratéxicos nació “con el objetivo de contribuir a la maduración de las iniciativas de la candidatura gallega agrupadas en torno al polo para la transformación de Galicia”.

Con un capital inicial de 5 millones de euros, de los que la Xunta aporta un 40 por ciento, Abanca un 38 pior ciento, Reganosa un 12 por ciento y Sogama un 10 por ciento, está, según señaló la administración autonómica, "abierta a la entrada de nuevos socios".