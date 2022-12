La subida del caudal en ríos de Pontevedra y Ourense activa el Plan de Inundaciones

VIGILANCIA. La Xunta de Galicia mantiene activo el Plan Especial de Riesgo por Inundaciones ante la subida del caudal en ríos de las provincias de Pontevedra y Ourense. En concreto, según ha trasladado este viernes el 112 Galicia, los ríos que se encuentran bajo vigilancia son el río Deva, a su paso por As Regadas, en Arbo (Pontevedra); el río Tea, a su paso por Mondariz, Ponteareas y Bouza do Viso (Pontevedra); el río Avia, en Ribadavia (Ourense); el río Arnoia, en Baños de Molgas (Ourense); y también la estación pontevedresa del Lérez. La central de emergencias ha detallado que la información recibida a través de los sistemas de control y seguimiento señala que, al superar los umbrales establecidos, estos cursos presentan un crecimiento significativo de los caudales, por lo que pueden producirse desbordamientos puntuales. Ante esta situación de riesgo desde el 112 se le recuerda a la población la necesidad de incrementar la precaución, principalmente en las carreteras y vías secundarias próximas a puentes o torrentes, ya que la subida repentina del caudal puede provocar dificultades en la circulación e incluso poner en peligro la integridad de los ocupantes del vehículo si no se conduce con cuidado. e.p.