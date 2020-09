La Torre de Marfil

Cuando hace ya varios meses comenzó el proyecto auspiciado por el Club de Consejeras de la Asociación Gallega de Empresa Familiar que dio origen a la presente columna (centrada en los beneficios para la economía de la cooperacion público-privada), explicamos en la primera de la serie que ésta tomaba su título de la famosa obra ‘Elogio de la locura’, de Erasmo de Rotterdam, cuyo nombre, a su vez, bautizaría siglos después una de las más celebradas y conocidas iniciativas de la Unión Europea, a saber, el programa Erasmus para el intercambio de estudiantes universitarios. Viene a cuento el recordatorio porque precisamente este viernes ha tenido lugar la ceremonia de inauguración del curso académico 2020/21 en el Sistema Universitario de Galicia (SUG), cuya celebración ha correspondido organizar este año a la Universidad de Vigo, institución a la que nos honramos pertenecer ambos firmantes del artículo de hoy.

El acto de apertura –del que ya informó debidamente este periódico– contó con una presencia de público más reducida que en ocasiones anteriores, por las circunstancias de todos conocidas, y en el mismo intervinieron tanto el rector de la Universidad de Vigo como el propio presidente de la Xunta, que destacó la paradoja que supone la necesidad de unirnos frente a la pandemia pero manteniendo la distancia social, al tiempo que elogió la labor de las Universidades como instituciones “tractoras” de Galicia. Dada la oportunidad que presentaba la ilustre visita, el rector aprovechó para hacer gala de las nuevas herramientas destinadas a afrontar las peculiaridades del que, sin duda, será el curso más singular de su historia, al menos, hasta el momento; entre otras, la denominada “aula integra” (con acento en la e), cofinanciada por el Gobierno autonómico, que permite simultanear la clase presencial y la remota, a los efectos de optimizar el espacio disponible, respetando así las recomendaciones sobre distancia social en recintos cerrados, como las aulas universitarias.

No se trata aquí y ahora de presumir de Alma Mater puesto que, además, se nos podría acusar de no ser suficientemente objetivos. Pero sí queremos, desde este rincón, romper una lanza en favor de la institución universitaria, en general, y del SUG, en particular, por los denodados esfuerzos que se están dedicando –a todos los niveles y por parte de todos los colectivos implicados– para garantizar que el servicio público de educación superior se preste adecuadamente y sin incidencias, en condiciones tan excepcionales como las actuales. Con frecuencia, se acusa al mundo académico de vivir en una torre de marfil, absorto en inescrutables problemas teóricos y ajeno al devenir de la sociedad en su conjunto. Creemos que, con su actuación en este nuevo y complejo escenario, la Universidad está desmontando piedra a piedra este tópico, tomando conciencia de su rol capital como instrumento clave para el retorno a la tan ansiada normalidad.

En griego clásico, “marfil” y “engañar” comparten étimo. De ahí la asociación de la turris eburnea –como sucede en la inacabada novela de Henry James de idéntico título en inglés– con la ensoñación y el ensimismamiento tradicionalmente atribuidos a la comunidad universitaria. Pero ya el ‘Cantar de los Cantares’ (o ‘Cantar de Salomón)’ reza “tu cuello es como una torre de marfil”, desembocando posteriormente en las letanías marianas que identifican a la Virgen como el cuello entre la cabeza y el cuerpo de la Iglesia; la torre que, en contraposición a la de Babel –causa de la desunión de las lenguas, por la vanidad humana– uniría por fin el cielo y la tierra. Sin ánimo de ponernos litúrgicos, se puede tomar el símil biblico como excusa para volver sobre nuestro tema favorito, asociando esa metáfora de la vida académica con un vínculo, no entre el cielo y la tierra, sino entre los poderes públicos y la iniciativa privada, para conseguir animar su tan necesaria cooperación en el plano económico, que desde aquí solemos predicar.

Decimos esto porque el pasado jueves 17 de septiembre, la Comisión Europea –que preside la alemana Ursula von der Leyen– presentó las próximas etapas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), dotado con 672.500 millones de euros en el marco de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021, de los que presumiblemente unos 140.000 corresponderán a España. Ya hemos hablado en anteriores entregas de la importancia para Galicia de posicionarse –aunque sea a codazos– en relación con el reparto de estos fondos. Ciertamente, algunas iniciativas parecen ya en marcha, como las que anunciaba la semana pasada la Consellería de infraestructuras y movilidad; pero, dada la significación de las cuantías en juego, semeja una opción que rebosa cordura contar con la participación de las Universidades del SUG en los proyectos que permitirán acceder a tan suculento manjar. Considerando la necesaria cooperación público-privada que para los mismos se requiere y que el dies ad quem concluye en abril (aunque se anima a presentar anteproyectos a partir del día 15 del mes que viene), estamos a tiempo los académicos de bajar desde lo alto de nuestra torre de marfil para aportar ideas, incluso aunque para ello hubiera que tirarse en paracaídas. Con plazos peores hemos lidiado. En la era covidiana, octubre es el nuevo mayo, para ir con flores a Úrsula.