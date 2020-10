La UE mantiene la investigación por el lindano

Objetivo doblemente conseguido. El problema de la contaminación del tóxico cancerígeno lindano, que padece O Porriño, que también afecta al País Vasco y a Aragón, así como a otros trece países comunitarios, no solamente no recibirá carpetazo de la UE, sino que su eliminación podrá contar con financiación comunitaria a través de los nuevos fondos de reconstrucción, los Next Generation.

Así lo determinaron ayer los integrantes de la comisión de peticiones de la Unión Europea, al admitir la solicitud presentada tanto por Ecologistas en Acción, como por el edil de EU Son Porriño, Pedro Ocampo, de mantener abierta la investigación sobre la presencia de lindano y los efectos contaminantes en el agua, además de establecer planes de acción exigidos por la directiva marco del agua europea para eliminar la presencia de esta sustancia peligrosa, de forma especial en las cuencas fluviales.

La presidenta del comisión de peticiones, Dolors Montserrat, anunció que las autoridades comunitarias se dirigirán a la vicepresidenta de Transición Ecológica del Gobierno de España para que explique a las autoridades comunitarias todos los programas, inversiones y medidas adoptadas para descontaminar las zonas afectadas por el lindano y mejorar la situación de los ríos y los terrenos afectados.

Tras anunciarse el acuerdo, Pedro Ocampo, expresó a esta redacción su satisfacción por la decisión de la UE de mantener la petición en torno a la investigación sobre el estado de las concentraciones del tóxico en áreas como O Porriño, asegurando que en el caso de Galicia los planes de descontaminación siguen el el punto cero. Afirmó que la Xunta sigue sin acometer una estrategia para eliminarlo. Ademas, destacó la trascendencia de que la eliminación de los restos puedan contar con financiación comunitaria dentro de la nueva estrategia de reconstrucción.