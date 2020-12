“La única forma de luchar contra esta lacra es que la gente no les compre, no podemos hacerlo solos”

Este verano fue una cosa bastante especial, porque con la pandemia, el periodo en el que estuvimos en confinamiento, se notó una disminución drástica de la actividad, ya que la gente no podía salir. Con el movimiento de menos turistas y de menos restauración, menos actividad económica en general, sí se notó una pequeña bajada, pero pequeña. ¿Qué sucede? Que si los furtivos no tienen dónde colocar el producto extraído de forma irregular no van a cogerlo.

– ¿Cómo realizáis vuestra labor de vigilancia desde Gardacostas Galicia? ¿Cómo lucháis contra esta lacra?

Nuestro trabajo va desde evitar que se extraiga el producto del mar hasta la propia comercialización para el consumidor final, es decir, hasta la bolsa de la compra que se llevan para casa los clientes. La primera lucha está en la mar, para evitar que el producto salga de ella mediante aparejos ilegales; después, una vez extraído, se hacen controles en lonja y en carretera para comprobar que, una vez que se pone a la venta, el producto cumpla los requisitos legales y sanitarios pertinentes; finalmente, de cara al consumidor final, incluso se hacen inspecciones en restaurantes para comprobar que el producto que se sirve cumpla con todas las garantías de extracción, comercialización e higiénico-sanitarias.

– ¿Esa vigilancia en la mar, en el primer momento, tiene horarios o se trata de una lucha continua?

Nosotros tenemos gente trabajando las 24 horas del día, tenemos 23 embarcaciones distribuidas por toda la costa gallega, 9 bases en toda Galicia y 2 helicópteros que también participan de las actividades de inspección pesquera. Esa es la vanguardia de la lucha contra el furtivismo: tratar de que el producto no salga de su medio natural. Y eso es continuo. Después, una vez que se descarga y entra en fase de comercialización, también se le realiza un seguimiento para comprobar que se sigue una determinada trazabilidad hasta llegar al consumidor final.

– ¿Cuáles son las principales zonas de actividad de los furtivos?

Desgraciadamente esta actividad está muy distribuida por toda Galicia. Pero donde más actividad hay es en las zonas donde también hay una mayor riqueza. En las grandes ciudades como A Coruña y Ferrol es más fácil encontrar furtivos que se dediquen a la extracción de percebe, por ejemplo, porque es más fácil de comercializar y tiene un alto valor en el mercado; luego, en otras zonas, como la Ría de Arousa, también se presentan problemas, en Boiro y Cabo de Cruz hay zonas inmensas con cantidad de moluscos y muchos arenales, por lo que es muy difícil mantenerlos controlados, cosa que los furtivos aprovechan.

– ¿Cuáles son las especies más jugosas para ellos?

Pues las que tienen un mayor precio en el mercado. Imagínate, la centolla en este momento es una cosa a la que se le dedica bastante ataque, al igual que al percebe, al camarón, a la nécora... Aquellos productos que tienen un valor más alto en el mercado, son los que realmente llaman la atención. El percebe está quieto, no escapa, y en la bajamar hay zonas rocosas que les resultan de fácil acceso; las almejas, que están en la playa, tampoco escapan, son fáciles de coger y por eso son víctimas más propiciatorias de esta actividad.

◘– ¿Cuánto puede bajar la actividad ilegal los precios en el mercado corriente y en las lonjas?

No tenemos exactamente calculados los precios, pero sí es cierto que bajan mucho. Los furtivos andan vendiendo por fuera de los márgenes legales, no pagan impuestos ni nada y por eso les es mucho más sencillo colocar un kilo de percebes a un precio de 10 o 20 euros, algo que en la plaza no consigues por menos de 40 o 50 euros.

– En ese sentido, ¿podríamos decir que también se trata de una responsabilidad individual el no comprar marisco a esta gente?

Efectivamente. Yo siempre que tengo ocasión aprovecho para comentar que esta es una guerra contra la que no podemos luchar nosotros solos. Si no hay quien compre, tampoco hay quien extraiga furtivamente. Si la sociedad se conciencia de que cada vez que se hace una compra ilegal se está perjudicando, en primer lugar, a su salud, porque el producto no está tratado, y también a la gente que vive de esto, a los profesionales... Esto es una cadena, si nos saltamos los eslabones para ahorrarnos un duro después no podemos quejarnos por otro lado.

– ¿Qué ejemplos hay de compra ilegal?

Hay gente que compra vieiras, un tema que resulta muy delicado. Se las compra a quien aparece por la puerta. Son unos auténticos irresponsables, insolidarios e inconscientes, porque después enferman y hay que llevarlos al hospital y atenderlos por ahorrarse unas pesetas.

– ¿Los furtivos atacan incluso a zonas cerradas, no?

Los furtivos no tienen horarios, ni cupos, ni vedas, ni tallas, realizan una actividad ilegal y es muy difícil estar luchando contra ellos, porque tenemos 1.500 kilómetros de costa y 500 playas que producen marisco y no es fácil luchar contra ellos. Hay que concienciar a la sociedad de que no se pueden consumir estos productos de esa manera. Ya digo: poner guardias y controlar toda la costa y a todas las personas es muy difícil y complicado, educar a la gente para que no compre es más fácil, y yo creo que es el camino para solucionar esta problemática.

– ¿Cada vez hay más bandas organizadas dedicadas a esto?

Todas las cosas que den dinero dan lugar a que la gente decida hacer de esta actividad ilícita su tipo de vida. Nosotros ya tenemos cogido a alguna persona con un torpedo que anda a los percebes y se saca unas cantidades de dinero monstruosas, teniendo además una infraestructura de vigilancia y controles tan importantes y numerosos como los nuestros. Que una persona que se dedica a esta actividad se saque 10.000 euros diarios es una cosa que llama la atención y siempre hay posibilidad de verse deslumbrado por ello, es comprensible, claro.

– ¿Cuáles son los datos de marisco decomisado este año?

Los datos de noviembre aún no están cerrados, pero a 31 de octubreteníamos decomisados 1.374 kilos de centolla, 1.240 de nécora. 8.064 de almeja japónica, 171 de volandeira, 356 de almeja babosa, 351 de almeja fina, 518 de choco y 1.515 de pulpo. Es decir, que estamos cerca de las 40 toneladas totales de material decomisado.