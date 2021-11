La universidad de Abanca no tendrá exámenes finales y priorizará el talento

Una universidad sin exámenes finales, con evaluación continua, nota mínima de un seis para promocionar de curso en grado y de un siete en postgrado, que premia el talento, con tutorías y mentorización personalizada por alumno, con formación teórico-práctica en cada sector como parte esencial del desarrollo y transversalidad entre grados sustentada en materias comunes.

Esas serán algunas de las bases de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), que arrancará el próximo curso 2022-2023 en sus campus de A Coruña y Vigo, con cuatro grados: Ingeniería en Sistemas Inteligentes, Ingeniería de la Empresa, Administración de Negocios Digitales, y Administración y Dirección de Empresas.

Así lo anunció este miércoles su rector, Miguel Ángel Escotet, durante la presentación del modelo de estudios, quien quiso dejar claro que el objetivo de esta nueva universidad “no es competir con ninguna otra institución, sino consigo misma”, para “ser cada vez mejor, tanto en proyección como en contenido”.

En este sentido, indicó que una de las líneas que se desarrollará será la de colaboración con las otras tres universidades gallegas. Por otro lado, destacó que “no busca beneficios”, pues todos los réditos que se obtengan serán reinvertidos en la propia academia, para, por ejemplo, el sistema de becas. Un 15 % de los beneficios cada año irán, precisamente, a alumnos talentosos que, por falta de recursos, no pueden permitirse pagar el coste de la matrícula –que, por el momento, no se ha desvelado y no se dará a conocer hasta la presentación oficial de la universidad a comienzos de 2022–.

SISTEMA DE EVALUCACIÓN CONTINUO Y RIGOR PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA. Entre las características de la UIE, la más llamativa para muchos es el hecho de excluir del modelo los exámenes finales, para pasar a centrarse en un sistema de evaluación continua. “Al estudiante, como a cualquier persona en la vida, hay que valorarle todo el trabajo que hace”, destacó Escotet, recordando que hay gente con pocos recursos que no puede estudiar como debería el día del examen final, por lo que “esta es una forma de avanzar”.

Así, mediante la evaluación continua se verá día a día el avance del estudiante y “cómo se puede intervenir en el momento en que este esté fallando o bien reforzando ciertas cosas”. “El error lo cometemos todos y de él lo importante es extraer una valoración positiva”, concluyó el rector.

Otro elemento diferenciador será el de mantener un sistema de rigor muy grande para el acceso, y también para la permanencia. “Un estudiante para permanecer cada semestre en la universidad tiene que tener un índice ponderado de las calificaciones mayor de 6 en el grado y mayor de 7 en el postgrado”, según precisó Escotet, con la intención de que salgan los mejores profesionales, sin errores. Puso el ejemplo de un médico que asiste al 50 % de las clases y al hacer una cirugía tiene que abordar una parte sobre la que se perdió la clase.

SINCRONÍA ENTRE EL MUNDO DE LA EMPRESA Y LA ACADEMIA. Para favorecer esa sincronía entre el mundo de la empresa y el de la academia, es decir, entre el trabajo práctico y el teórico, desde la UIE se promocionará la formación combinada. De este modo, además de profesores académicos, también se contará con ‘profesores en el ámbito de la empresa’, que aún sin titulación de docentes darán el mejor ejemplo de profesionalidad a los alumnos.

Así, desde el primer año académico se ofertarán prácticas, de carácter obligado, y con intensidad mayor al final del grado en cuestión. Y estas no solo se desarrollarán en empresas gallegas, sino también del ámbito internacional, buscando una convergencia de culturas que permita que “cuando la persona regrese aquí pueda sembrar lo aprendido en otras sociedades”.

BILINGÜISMO PROGRESIVO: DEL CASTELLANO AL INGLÉS. Y para poder hacerlo se implantará un bilingüismo progresivo dentro de la UIE, donde las clases comenzarán siendo impartidas casi todas en castellano y terminarán impartidas casi todas en inglés. “Conocer un segundo idioma es conocer también un tercero y un cuarto, porque esos ya entrarán más fácil, y en un mundo global es importante dar el salto a la multilengua”, destacó Escotet. En este sentido, los estudios serán convalidados también en otros sistemas, no solo en el español.

Asimismo, cada estudiante, al modo del sistema anglosajón, tendrá una tutoría y mentorización permanente. Tal y como indicó el rector de la institución, estas serán “de obligatorio cumplimiento, no solo por voluntariedad de profesor y estudiante, sino parte esencial del modelo”. Y es que para implantar la evolución continua, “todo esto es muy importante”. Escotet tiene claro que esto vendrá acompañado de un “incremento de costes”, pero “nosotros no estamos aquí para hacer una educación barata, la educación cuando es buena, es cara” y “aplicamos todo el empeño para no practicar la ignorancia”.

FLEXIBILIDAD Y ESTUDIOS TRANSVERSALES. Desde la UIE, además, son conscientes de que en muchas ocasiones el estudiante entra en una carrera que luego ve que no es la que más le conviene o a la que le gustaría dedicarse en un futuro, perdiendo tiempo en tener que cambiarse y acaparando una frustración personal. De este modo, en esta nueva universidad habrá “cursos comunes y cursos diferenciados, de manera que todos los alumnos parten de unas mismas enseñanzas y luego pueden ir especializándose en disciplinas”. Así se favorece, en palabras de Escotet, “un alto grado de transferencia” entre cursos.

Por otra parte, en lo que a tiempo de estudios se refiere, este se prolongará más allá de los semestres habituales, teniendo un tercer refuerzo durante los meses de verano, más intensivo, para que “estudiantes que habiendo seleccionado una especialidad quieran hacer otra tengan la posibilidad en ese grado de compensar las asignaturas” restantes. También aquellos que no hayan superado alguna asignatura podrán recuperarla en verano. Y es que para Escotet, “no se trata de aprobar o suspender, sino de conocer, saber y entender, no solo de una nota”.

“Nuestro estudiante va a ser un estudiante a tiempo completo, casi a dedicación exclusiva”, explica el rector, de manera que además de las clases habituales habrá también otras actividades con carácter obligatorio, que abordarán otras enseñanzas, “complementarias y necesarias”. Así, además de los típicos créditos (ECTS) también habrá clases que serán calificadas con resultado ‘satisfactorio’ o ‘insatisfactorio’. Pues, el objetivo para la entidad es que “el estudiante no trabaje por créditos, sino por convicciones”.