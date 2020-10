La USC destinará 100.000 euros a una línea de ayudas para comedores

El comienzo del curso en la USC se produjo con “normalidad dentro de la situación excepcional que vivimos”. El rector Antonio López asegura que los planes llevados a cabo en cada centro “vistos ahora, y testados, funcionan bien”. Además, afirma que, después de que cada edificio se adaptase a sus propias circunstancias, se va incrementando cada día más la docencia presencial, porque, dice, ya empiezan a realizarse actividades interactivas y prácticas, entre otras.

Además, la incidencia del coronavirus es, de momento, baja, ya que en el acumulado desde principios de septiembre sólo se registraron 28 positivos, y muchos de ellos ya avisaron antes de empezar el curso de su contagio. Algunos de están reincorporados con normalidad.

De cualquier manera, en la USC no hay ningún aula cerrada, entre otras cosas, porque las universitarias no son un espacio con un grupo estable, como las de la enseñanza no universitaria, sino que al día pasan por ellas muchas personas, con lo que esta actuación no se contempla, salvo que se produjese un brote importante. En este caso, asegura el rector, “habría que cerrar una facultad, más que un aula”, aunque anticipa que siempre bajo indicaciones de las autoridades sanitarias.

Antonio López muestra su orgullo porque, en los espacios universitarios, el alumnado se comporta con total responsabilidad y no hubo que lamentar ningún incumplimiento de normas.