La USC retransmitirá para los familiares los actos de graduación

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ya tiene su protocolo seguro para poder celebrar las graduaciones en este contexto de pandemia. Unos actos que tendrán que ser en instalaciones de la universidad, con aforo limitado y solo para personas de la comunidad universitaria. Los familiares no podrán estar en persona, pero la USC se encargará de retransmitirlos para que se puedan seguir.

En uno de los puntos clave de un protocolo que la Universidad ya le ha presentado a los decanos, con “consenso alto”, en palabras del responsable Covid, Xavier Ferreira.

Los actos solo se podrán celebrar en instalaciones de la Universidade. En caso de que una promoción opte por alguno de los establecimientos más emblemáticos, como es el caso del Auditorio de Galicia o del Palacio de Congresos, lo harán bajo su responsabilidad y la de los gestores del establecimiento.

Unos actos en los que no habrá participación oficial del personal de la USC. Ferreira confirma que no irán miembros del equipo rectoral, y que los profesores o decanos que quieran asistir, “o farán a título persoal”, y no en representación de la institución académica.

Los “actos académicos” en la USC tendrán un aforo máximo de 150 personas en interior y de 300 en exterior, sin superar el 75% de la capacidad del recinto en ninguno de los dos casos. Por eso, la Universidad pondrá “os medios para poder celebrar os actos no exterior e priorizar os salóns de actos máis grandes”.

Una limitación que puede afectar a titulaciones masivas, como es el caso de Medicina, que no podría celebrar sus actos en el interior y que podría tener problemas si se opta por hacerlo al aire libre. “Non podemos facer outra cousa. Eles teñen que decidir”, responde Ferreira, que remarca que “os actos académicos teñen maiores restriccións”.

De acuerdo con el protocolo, los actos únicamente se podrán celebrar por la mañana, aunque también podrán ser los fines de semana.

Además, se permite que se celebren los actos de graduación del curso 2019/2020, que no se pudieron llevar a cabo como consecuencia de la situación sanitaria.

Ferreira es consciente de las limitaciones del protocolo, pero remarca que es el que permite la evolución de la pandemia y de las medidas restrictivas, y abre la posibilidad a aplazarlos al mes de septiembre, en el que presumiblemente el panorama puede ser más holgado, en la medida en que haya avanzado el proceso de vacunación.

STREAMING, MASCARILLA Y DISTANCIA. La USC emitirá en directo los actos de graduación, a través de la plataforma Microsoft Teams en caso de lugares cerrados, o mediante en canal de Youtube si se hacen en el exterior.

Será obligatorio utilizar la mascarilla en todo momento, salvo para aquellas personas que tengan que intervenir, que se la podrán retirar en el momento de su discurso.

El protocolo obliga a mantener la distancia de metro y medio en todo momento, tanto en las butacas como en la mesa presidencial, y también en la entrada y salida del acto. Además inciden en la importancia de que no haya agrupaciones de personas.

A mayores, se contará con dispensadores de gel hidroalcohólico para los asistentes, será obligatoria la ventilación antes y después del acto, y la desinfección de los micrófonos entre los turnos de palabra, o el uso de algún revestimiento desechable.