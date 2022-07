La USC y la UVigo, top 600 de las mejores universidades del mundo

Santiago. En el vigésimo primer aniversario desde su creación, la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario Galego (Acsug) estrenó la que será su nueva sede. El Edificio Fontán, situado en la Cidade da Cultura, serán las nuevas instalaciones que usará la Acsug.

En este nuevo espacio, el organismo iniciará una nueva etapa pero con el mismo objetivo de siempre, garantizar la calidad docente y la proyección académica entre la sociedad y la ciudadanía del territorio gallego.

Al acto de inauguración, acudió Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidade, junto a los rectores de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; de la Universidade da Coruña, Julio Abalde e de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa.

Rodríguez, durante su intervención, destacó la trayectoria de la Agencia a lo largo de las más de dos décadas en las que veló “pola adaptabilidade do sistema universitario ás necesidades sociais e salvagardando a calidade, o talento e o prestixio das nosas universidades ao tempo que avanzar no maior recoñecemento destas na contorna nacional”, aseveró.

Asimismo, el conselleiro de Cultura y Educación señaló que esta mudanza “vai supoñer a chegada de mellores recursos e tamén compartir sinerxías e puntos de encontro con grandes entidades científicas e interuniversitarias de primeiro nivel”, como es el caso del Centro de Investigación Universitario en Paisaxes Atlánticas Culturais, el Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC o el Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia, ya instaladas en el Edificio Fontán. I.Couce