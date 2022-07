La Xunta declara el nivel máximo de alerta por calor en 48 ayuntamientos de Galicia

SANTIAGO. EUROPA PRESS. La Xunta de Galicia, a través de su comité de su comité de plan de calor, y en el marco del plan de actuaciones frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, ha declarado la situación de alerta por episodio de calor nivel 3 (máximo) en varias zonas de Galicia, hasta 48 ayuntamientos. Concretamente, en las Rías Baixas son los siguientes: Barro, Baiona, Bueu, Caldas de Reis, Cambados, Cangas, Catoira, Gondomar, O Grove, A Illa de Arousa, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Mos, Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Pontevedra, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Pontecesures, Redondela, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Valga, Vigo, Vilaboa, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Interior de Pontevedra: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces. Además, se declara la situación de alerta por episodio de calor nivel 1 en otras áreas que abarcan 90 municipios.

Noroeste de A Coruña: Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza-Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño e Vilarmaior).

Interior de A Coruña: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

Valdeorras: O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Miño de Pontevedra: Arbo, Crecente, A Guarda, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, O Porriño, Ponteareas, O Rosal, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño y Tui.

EL VIENTO DEL NORESTE IRÁ AMAINANDO. MeteoGalicia informa que a partir de hoy y en los próximos días, Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones estacionarias al norte de la península, generando una circulación del noreste que se irá debilitando progresivamente. Esta circulación favorece la entrada de aire muy cálido africano. Se espera, así, que un episodio de calor, especialmente al oeste de la provincia de Pontevedra, una situación que se extenderá este sábado al oeste y suroeste de la provincia de A Coruña. El domingo, la posible formación de brumas costeras en la zona de las Rías Baixas, disminuirá la intensidad del episodio de calor en esta zona.

RECOMENDACIONES. Por su parte, la Consellería de Sanidade recomienda beber más líquido de lo habitual sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta ligeramente fríos. Se deberá evitar ingerir bebidas calientes, alcohólicas, café, té y las muy azucaradas. También se recomienda comer frutas y verduras y evitar las comidas copiosas.

Respecto a la vestimenta, recomienda usar tejidos naturales, ropa ligera y holgada, de colores claros, sombreros, fagas de sol y cremas protectoras solares. El calzado, cómodo, fresco y que transpire. En cuanto al interior de edificios, recomienda permanecer en lugares ventilados o acondicionados y utilizando las habitaciones más frescas de la vivienda. También se podrán usar ventiladores y en los momentos de calor más intenso, se puede refrescar el cuerpo con una ducha o agua templada. Además, se procurará evitar aglomeraciones de personas en locales sin aire acondicionado.

En el exterior, se evitará, en la medida de lo posible, las actividades a horas calurosas, se reducirá la actividad física, se buscarán sombras y, cuando se estacione el coche, no se deberá dejar en el interior ni a niños ni a personas mayores, ni ningún animal de compañía. Además, conviene no ir a la playa en las horas de máximo calor (mediodía y a primeras horas de la tarde). Tampoco nunca se debe quedar nadie dormido tomando el sol. Respecto a las cremas de protección, se utilizarán las de mayor protección posible y nunca inferior a 15. Y si tiene parientes o vecinos que viven solos, es conveniente hacerles un seguimiento especial estos días, con el fin de comprobar que adoptan las medidas recomendadas y su estado de salud es el habitual.