La Xunta financia 35 programas sociales para impulsar el liderazgo femenino y apoyar a mujeres vulnerables

La Xunta de Galicia, a través de la Secretaría de Igualdade de la Consellería de Emprego e Igualdade, financia 35 programas de carácter social promovidos por entidades sin ánimo de lucro para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como luchar contra la violencia de género. La concesión de estas ayudas se publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y, con un importe total próximo a los 742.000 euros con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de Renta de Personas Físicas (IRPF), que corresponden a la Comunidad en 2021, permitirán la puesta en marcha de actuaciones específicas dirigidas a mujeres vulnerables por condiciones de salud, económicas, de discapacidad, de violencia de género, de minoría o de trata.

Según explica la consellería en una nota de prensa, se adjudican cuantías que van de los 10.405 euros a un máximo de 51.247 euros para el desarrollo de sus actuaciones. Además, este año se batió el récord de iniciativas financiadas (35) y el importe concedido (741.945€).

Destacado además la presencia, entre las acciones seleccionadas, de programas de información y formación para el liderazgo y participación activa de las mujeres en situación de vulnerabilidad; para el emprendimiento y autoempleo femenino en el campo rural, la formación y la mejora de la capacitación laboral; y actuaciones que ponen el foco en el tratamiento de la salud integral de las mujeres y/o en su sexualidad.

Alrededor del 46% de los programas que reciben financiación tiene como uno de sus ejes apoyar a la mujer rural, con propuestas de capacitación para mujeres sordas, de promoción del autoempleo y de potenciación del liderazgo y la participación activa femenina en esos lugares. Por otra parte, casi el 26% de las ayudas se dirigen a programas de promoción de la salud integral de la mujer, mientras que tres de las iniciativas apuestan por las víctimas de violencia de género, por medio de medidas de acogida, tratamiento integral y de protección para estas mujeres y sus hijos.

Constan en la lista de entidades beneficiarias: Cáritas Diocesana, Cruz Roja, Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAPX), Fundación contra el Hambre, Fundación Anar, Cogami, ACCEM, Ecos do Sur, Fundación Érguete, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de axuda ao enfermo mental da Mariña, Médicos del Mundo, Fundación Ronsel, Asociación Bumei de mulleres en igualdade da provincia de Lugo, Fundación Secretariado Gitano, Radio Ecca, Fundación Amigos de Galicia, Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector, Red Araña de entidades polo emprego, Fundación Solidaridad Amaranta, Agrupación de entidades rurais Terra e Xente do Viso, Valoresc Innovation, Fademur, Fundación Amigó, Mestura, Fundación Juan Soñador, Alar Galicia, Down Vigo, Asociación de Mulleres Rurais de Galicia, Asociación Antonio Noche, Apetamcor, Adicam, Viraventos e a organización non gobernamental de desenvolvemento Fiet.