La Xunta multiplicará “por cinco” en 2023 los fondos de ayudas para adquirir vivienda de protección autonómica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles que el presupuesto de las ayudas para la adquisición de vivienda de protección autonómica nueva o rehabilitada, que se lanzaron por primera vez en 2021, se multiplicará “por cinco” en 2023.

Así lo ha trasladado en un debate sobre vivienda, en el que la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha denunciado que acceder a ella en Galicia resulta “misión imposible” para una mayoría de jóvenes y miles de familias, en particular, en las ciudades, donde los alquileres --en base a las cifras de portales de vivienda-- “aumentaron un 47% desde 2016”.

“El PP lleva 13 años de brazos caídos y del sálvese quien pueda. Menos pelotazos fiscales a los millonarios y más política social de vivienda. Menos anuncios y propaganda que quedan en nada, y más entender las necesidades de los gallegos”, ha demandado la líder nacionalista, quien ha planteado en el hemiciclo cuatro medidas “concretas” que la Xunta podría aplicar ya en los presupuestos de 2023.

Así, ha propuesto duplicar el presupuesto del área hasta alcanzar “al menos los 210 millones de los que disponía en 2009”, elevar hasta los 2 millones las ayudas al alquiler para los jóvenes, reformular el bono social de alquiler para “evitar los desahucios” y una “apuesta decidida” por la vivienda pública del alquiler, hasta conseguir que represente el 5% del parque total de vivienda.

Rueda ha afeado que PSdeG y BNG dejaron la Xunta en 2009 “con el instrumento de las ‘Xestur’ absolutamente quebrado” y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) “tambaleándose”, antes de reivindicar las medidas tomadas por los populares en la Xunta y los planes impulsados desde el “diálogo” con el municipalismo y sectores implicados.

1.200 NUEVAS VIVIENDAS PÚBLICAS

Entre otras cuestiones, además de anticipar que se multiplicará el presupuesto de las ayudas para adquirir vivienda de protección autonómica nueva o rehabilitada porque “es eficaz y lo que la gente demanda”, Rueda ha destacado el compromiso del Ejecutivo gallego con la emancipación de los jóvenes a través del ya anunciado aval de hasta el 20% para la compra de vivienda.

“La emancipación es un sueño si no se tiene vivienda”, ha reflexionado el presidente gallego, quien ha remarcado que los jóvenes menores de 36 años que quieran comprar un piso no tendrán por qué aportar entrada, ya que la Xunta “avalará el importe que habitualmente no cobran los bancos”, lo que facilitará, ha insistido, el acceso.

En una sesión en la que también el socialista Luís Álvarez ha manifestado la preocupación de su grupo por el acceso a la vivienda, Rueda ha incidido en la problemática de la ocupación ilegal de viviendas y ha destacado un nuevo programa de movilización de viviendas en alquiler, que “da más seguridad” tanto a inquilinos como a propietarios, y los que se espera “poner 300 viviendas a disposición de la gente”.

Finalmente, Rueda también ha apuntado a los 27 millones de euros para bonos de alquiler recogidos en el año 2023: el social, el de juventud y el bono general; y ha destacado como “objetivo irrenunciable” el de dotar a Galicia de 1.200 nuevas viviendas públicas, 1.000 de nueva construcción y 200 rehabilitadas.

INCREMENTO DEL 50% DEL COMPLEMENTO DEL BONO SOCIAL TÉRMICO

Tanto en su debate con Pontón como en el previo con Álvarez, Rueda ha reivindicado la apuesta por las políticas sociales autonómicas y ha destacado, entre otras cuestiones, la aportación autonómica para ayudar a más de 66.000 hogares a pagar las facturas de la calefacción y el agua, a través del complemento al bono social térmico.

Al respecto, ha adelantado que el próximo año la Xunta incrementará en un 50% el importe que percibirá cada uno de sus beneficiarios, de 100 a 150 euros.



