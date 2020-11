La Xunta no está obligada a impartir clases ‘online’ en caso de absentismo

Santiago. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) denegó imponer a la Consellería de Educación medidas cautelarísimas solicitadas por una de las familias contrarias a que sus hijos asistan a clase de forma presencial durante la pandemia. El Alto Tribunal gallego rechaza ordenar a la Xunta “la implementación de mecanismos on-line que sean necesarios para evitar todo contacto físico con personal docente ajeno a los hogares de los menores”, así como “el cese de la tramitación de los protocolos de absentismo o, en su caso, la no incoación de tales protocolos duranteel procedimiento judicial”.

El TSXG explica que en esta fase del procedimiento no le corresponde entrar a valorar la cuestión de fondo, algo que “queda reservado a la sentencia”, sino que solo se pronuncia sobre la solicitud de esas medidas cautelarísimas exigidas. Los magistrados recuerdan que estas medidas, que se adoptan sin oír a la parte contraria –las consellerías de Educación y de Sanidade–, solo son posibles “si se pone de manifiesto una urgencia especial o extraordinaria”, de mayor intensidad a la exigible para la adopción de las medidas cautelares.

Los jueces recuerdan que en esta fase “tan prematura”, su labor se limita a comprobar si concurre la existencia de especial urgencia, algo que considera que no acredita la parte solicitante. El TSXG subraya que “no se puede acceder a la pretensión” porque no hay urgencia, ya que “detrás de todas las medidas que establece la Xunta, incluidas las que ahora son objeto de impugnación, subyace el interés en evitar la aglomeración de alumnos, de procurar que se respeten las medidas de distanciamiento y, en definitiva, de proteger la salud pública haciendo frente a los brotes y a las cadenas de transmisiones existentes, procurando garantizar su contención”. La no asistencia que exigen los demandantes, así como el cese de tramitación de los protocolos de absentismo, recalcan los magistrados, “constituye la cuestión de fondo, cuyo enjuiciamiento no puede anticiparse en ningún incidente cautelar del tipo que sea”. El Tribunal Superior resolverá de forma individual sobre cada una de las peticiones y demandas de las familias. ECG