La Xunta no hizo público su plan para aplicar la ley de eutanasia

Con la aprobación, la semana pasada en el Congreso de los Diputados, de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, España se convierte en el quinto país en normalizar esta práctica, junto a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Otros países la contemplan, pero no del mismo modo. Portugal, por ejemplo, le dio luz verde a su norma pero el Constitucional quiere revisarla por oponerse a ella; En Colombia no tienen ley específica pero sus tribunales la consideran legal, y en estados de EE. UU. están en vigor.

En nuestro país, esta ley entrará en vigor dentro de 3 meses, en junio, y como las competencias en materia de Sanidad están transferidas a las comunidades deberán ser los gobiernos autonómicos los que la implementen. En Galicia, la Xunta no explicó por el momento si tiene un plan para aplicarla o si está trabajando en ello, aunque otras comunidades ya lo han anunciado. Es el caso de Cataluña, Navarra, País Vasco o la vecina Asturias.

Desde la asociación Derecho a Morir Dignamente Galicia (ADMD-G) su presidenta, Ascensión Cambrón, explica que esa es una de las grandes preguntas que le gustaría hacer a Sanidade. “¿Tienen pensado cómo van a implementar esta norma en Galicia? Otras comunidades ya lo explicaron, pero aquí no sabemos nada”, indica.

necesario programa y presupuesto Y no es solo un plan en papel, explica, sino que deben decir su presupuesto ya que “implica un desembolso económico, un esfuerzo para la formación de los profesionales sanitarios en cuidados paliativos y en formación para la atención a estas personas”, indica, para añadir que gobiernos como el de Cataluña ya “tienen montada su propia comisión, y otras como País Vasco, Navarra o Asturias cuentan con programa o plan” para aplicar la ley.

Esta norma salió adelante en el Congreso con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones. Define la eutanasia como “la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo de esta persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no pudo ser mitigado por otros medios”, asegura.

“alegría después de 36 años luchando” Responde a una creciente demanda social, tras años de lucha de muchas asociaciones y entidades, entre ellas Derecho a Morir Dignamente, que cuenta con alrededor de 7.000 socios en España. La presidenta de la delegación gallega explica que la luz verde a esta normativa en una “alegría después de 36 años luchando por ella. Es un triunfo social para la ciudadanía, aunque puede ser mejorable”.

Las principales mejoras que ellos ven son porque su texto “al pretender ser garantistas es demasiado restrictivo” y se podrían solucionar una vez que la ley funcione. Una de ellas es el hecho de que “prevé la creación de una comisión de garantía y control” que actuaría antes de comenzar el proceso. Cambrón, profesora emérita de Filosofía del Derecho en la Universidade da Coruña, indica que en otros países también existe, pero no aparece hasta después de la eutanasia. “Si la persona cumple todos los requisitos establecidos en la norma, la comisión debería evaluar a posteriori”, dice.

peligro de comisión autonómica imparcial E incide en el hecho de que como se creará la comisión en cada autonomía y solo se establece que de sus 7 miembros uno sea médico y otro jurista “los 5 restantes los nombrará la autoridad política con lo que vemos dudas en si las comunidades que no votaron a favor nombrará una comisión parcial que intente torpedear” el proceso.

regular la objeción de conciencia Otro de los cambios propuestos sería “precisar el sentido de la objeción de conciencia”. Es decir, que no sirva para “impedir cumplir el ejercicio de este derecho a la eutanasia. Debe existir colaboración necesaria de los profesionales sanitarios. La objeción de conciencia es un acto individual pero paralelamente la autoridad sanitaria debe garantizar que exista otro profesional que no es objetor” y aplicar la ley, explica Cambrón, que no quiere dejar de recordar a Ramón Sampedro, “somos deudores de personas como él, que lucharon por este derecho”, remata.