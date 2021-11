La Xunta rechaza la ‘ley Castells’ de universidades al carecer de ambición

Santiago. El secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez de Castro, participó este miércoles en la Conferencia General de Política Universitaria, en la que se analizó el nuevo texto de la Ley de Universidades. Lamentó que el proceso de elaboración de esta norma “estea a colleitar o rexeitamento de toda a comunidade universitaria, que non recoñece o texto como seu”, una valoración en la que está de acuerdo la Xunta. Díez de Castro aseguró que el texto “carece de ambición, posto que non afronta as reformas que, durante décadas, foron demandadas polos máis diversos foros. Isto é, unha oportunidade perdida”.

Además, considera que la ley Castells no avanza en los cambios de las estructuras de centros y unidades de investigación, que se dan de facto en la realidad y “queda afastada das tendencias europeas”. Manifestó también que “ignora” la dependencia universitaria del fianciamiento autonómico y pierde la oportunidad de “fijar una estructura común para todas las comunidades”.

Otra de las reclamaciones gallegas es una reflexión sobre el papel de los consejos sociales, que quedan bajo la dependencia directa de las universidades, “aunque son su órgano fiscalizador”. R.R.