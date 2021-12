Lage Tuñas destaca que hai unha "ampla integración na executiva" do PSdeG

SANTIAGO. EP. O novo secretario de Organización do PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, destacou que hai unha "ampla integración" na executiva liderada por Valentín González Formoso, coa incorporación de "máis de 10 persoas" que en primarias apoiaron a Gonzalo Caballero, e sinalou que despois da celebración dos procesos internos "agora toca arrimar o ombreiro". En declaracións aos medios durante o XIV Congreso Nacional do PSdeG, o tamén edil herculino mostrouse "moi satisfeito" polo desenvolvemento deste evento que "permite abrir unha nova etapa no socialismo galego". Despois de agradecer a "inmensa responsabilidade" que os socialistas outorgaron á nova dirección, Lage sostivo que as palabras de Formoso "cumpríronse" e hai "unha ampla integración" na executiva. Ademais, dixo que, "pasadas as primarias" non hai "ningún tipo de bando nin de trincheira". "O que hai é o Partido Socialista", subliñou.

O responsable de Organización dos socialistas galegos asegurou que Formoso "incorporou por valía, competencia e capacidade" na dirección do PSdeG e puxo como exemplo o caso do senador Xoaquín Fernández Leiceaga, quen durante a etapa de Gonzalo Caballero como líder do partido ostentou a Presidencia do PSdeG. Nun contexto no que a titular da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asume agora este cargo da Presidencia do PSdeG, Lage fixo fincapé na importancia de que a agrupación de Vigo asuma un "papel protagonista". "Creo que deixa claro que neste partido imos todas a unha, tamén o conxunto do catro organizacións provinciais", apuntou. Ademais, preguntado polas críticas formuladas por Gonzalo Caballero, Lage insistiu en que "hai unha incorporación moi ampla" aínda que recoñeceu que "nunca se pode dar satisfacción a todas as aspiracións lexítimas dos compañeiros". "O secretario xeral conformou unha executiva con moita integración, só fai falta ver os nomes, creo que estamos diante de persoas que van achegar moito", subliñou para precisar tamén que moitas delas participaron na anterior dirección.

Dito isto, incidiu na necesidade de "mirar cara adiante". "Os procesos de primarias terminaron, agora o que toca é arrimar o ombreiro e esperamos que todos e todas asuman os resultados", afirmou para apelar a remar "detrás de Valentín González Formoso". "Sempre nos congresos hai unha lexítima discrepancia pero hai unha inmensa maioría que apoia hoxe" ao novo secretario xeral, resumiu o novo secretario de Organización, que asegurou "hoxe nace un proxecto de ilusión, desde a esquerda, que quere construír un país". "Non nos resignamos e queremos para Galicia o mellor", incidiu.