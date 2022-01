Lara Méndez ve nos fondos europeos un mecanismo que axudará a rachar coa Galicia de dúas velocidades

aposta. A rexedora de Lugo, Lara Méndez, acompañada polo tenente de alcaldesa e voceiro municipal, Miguel Fernández, participou este venres na festividade de San Xiao: a outra das xornadas, logo do San Froilán, coa que os concellos de Lugo e Ferrol celebran o seu irmandamento e na que a institución anfitrioa distingue ao Ferrolán do Ano e entrega as Insignias de Ouro da cidade.

Durante o acto, ao que asistiron representantes de todos os grupos da Corporación ferrolá (PP, BNG e Ferrol en Común), así como os voceiros do PSOE e do PP por parte da Corporación lucense, a alcaldesa puxo de manifesto a complexidade do ano 2021, cando, tras superar a chegada da covid, “os concellos tivemos que afrontar a recuperación dos nosos municipios nun contexto sanitario, social e económico realmente duro e no que aínda se mantén a preocupación polo devir da pandemia. Un 2021 no que quedou manifesta a transcendencia das Administracións locais na protección da veciñanza e no desenvolvemento das prestacións públicas para que ningún cidadán e cidadá se quede atrás nestes momentos de tanta dificultade”, sostivo.

Méndez lembrou tamén os lazos de amizade que ámbalas dúas cidades comparten dende 1906 e que se intensificaron a partir de 1913 coa entrada en funcionamento do ferrocarril. “Porque Lugo e Ferrol tamén mantemos retos e demandas en común e unha delas é, precisamente, non quedar descolgadas das infraestruturas viarias e ferroviarias tanto para o tráfico de pasaxeiros como o Ave, como o Corredor Atlántico de Mercadorías. Neste senso, indicou, “resultará importantísima a xestión dos fondos europeos, como mecanismo imprescindible que axudará a rachar coa Galicia de dúas velocidades que dende Ferrol e Lugo combatemos cunha comprometida política municipal, logo de

anos de hándicaps que se foron superando”. ecg