Las empresas deben evaluar el riesgo de cada puesto

dudas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclaró este miércoles que las empresas no evaluarán la necesidad de usar o no mascarilla por la evolución de la pandemia, sino por las características del puesto de trabajo, como el hecho de que cuente o no con ventilación adecuada o que se pueda garantizar la distancia de seguridad.

En una entrevista radiofónica, la ministra subrayó que no se puede decir en qué empresas seguirá siendo obligatoria la mascarilla y en cuáles no porque “dependerá del puesto y el entorno en el que está” el trabajador y serán los servicios de prevención los que hagan esa evaluación. “Y habrá que hacerles caso”, añadió, porque “los servicios de prevención tendrán las razones fundadas, ya que habrán hecho la evaluación correspondiente”.

Darias también se refirió a la inminente actualización de la guía, que ya será la número veinte, que recogerá esas recomendaciones para los servicios de prevención. Con todo, los líderes nacionales de los sindicatos UGT y CC OO defendieron este miércoles la voluntariedad de los trabajadores para continuar llevando la mascarilla en sus empresas siempre que así lo deseen, sin presiones. EFE