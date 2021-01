“Las empresas no pueden esperar más tiempo”

LLAMAMIENTO. “Los hosteleros no pueden esperar más tiempo”, fue el mensaje que el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, lanzó para justificar la necesidad de que se ponga ya en marcha un fondo común entre las tres administraciones (autonómica, provincial y local) para rescatar al sector vinculado al turismo y la hostelería, especialmente castigado en esta pandemia. “Es necesario que las ayudas lleguen de forma inmediata porque estamos en una situación tremenda, porque con estas nuevas restricciones es imposible mantener una empresa”, advierten las fuentes consultadas en el sector. “Que las administraciones sean conscientes de la dimensión de esta crisis a nivel socioeconómico”, añadían. “Son ayudas vitales porque dependen de ellas la vida de las empresas y sus trabajadores”, terciaban también desde un colectivo que quiere destacar que “la mayoría somos hostelería de proximidad y creamos sinergias en los pueblos o de barrio; somos el tejido socioeconómico que interactúa con los vecinos”. Lo decía gráficamente en estas mismas páginas José María Seijas, el presidente de la Federación de Comercio de Galicia: “Si la gente no va al bar, ni pasea, tampoco compra”.

Por eso el propio Alfonso Rueda esgrimió que no se podía esperar más, que la pretensión es que haya un consenso “y que no tengamos que actuar en solitario” pero también dejó claro que “no habrá más prórrogas. O este viernes hay un acuerdo o la Xunta iniciará los trámites para repartir los 75 millones que tenemos consignados entre los afectados de este sector. Y lo haremos con toda la agilidad posible, como lo hicimos la vez anterior, para que en el plazo de dos semanas puedan ya a empezar a recibir un dinero que les servirá de ayuda en estos momentos tan duros”.

Sobre la posibilidad de incrementar el dinero previsto, un portavoz de la Xunta señalo que “eso no se puede asegurar completamente. Lo que no podemos es seguir con esto eternamente. Los hosteleros necesitan empezar a cobrar cuanto antes. Y estas discusiones entre políticos no ayudan en nada en esta crisis tra gravosa para todos”. m.M.