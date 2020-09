Las Escuelas Náutico Pesqueras rozan una inserción laboral total

Solamente durante el primer año tras concluir su preparación, los alumnos salientes de la Escuela Náutico Pesquera de Ferrol llegan al 75% de ocupación. Y en las de Vigo y Ribeira se roza el 100%. Estas formaciones se han adaptado a los tiempos de pandemia, como confirmó la conselleira de Mar durante las visitas realizadas este lunes. Y según especialistas en el sector, en el FP de Supervisión y Control de Máquinas de Instalaciones del Buque “el que no ha embarcado es porque no ha querido”.

Para este curso marcado por la Covid-19, en Ferrol se ha reducido la matrícula y se han aumentando las distancias. Así lo explica su director, Enrique Cobelo. Durante su visita, la conselleira respondió sobre la problemática de los mariscadores de la ría: la producción de almeja babosa ha caído brutalmente debido al patógeno Perkinsus. Según Quintana, “cumprimos con todo o que prometimos nas reunións, desenvolvemos un proxecto de 800.000 euros e agardamos que un estudo do Cedex (Fomento) determine se as capturas tamén caeron por un problema de sedimentos”. La conselleira también aguarda que “a licitación do dragado da ría do Burgo anunciada no BOE sexa a definitiva”.