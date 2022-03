Las industrias de alimentación animal y ganadería alertan sobre los peligros de la huelga de transportes

MADRID. En el tercer día de huelga convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías, y en la mayor parte del territorio español, la industria de la alimentación animal no puede abastecerse de materias primas para elaborar alimento para ganado ni puede hacer llegar el alimento a las explotaciones ganaderas. Todo ello acompañado por la actuación, a menudo violenta, de piquetes de las asociaciones convocantes de la huelga. Así se manifiestan una docena de organizaciones profesionales que alertan de un peligro inminente. Indican que “numerosas fábricas, particularmente de la zona centro y sur de España, han debido ya cerrar su actividad. Consecuentemente, muchas explotaciones ganaderas se encuentran sin pienso para sus animales. A ello hay que añadir que la actividad del transporte de ganado también se encuentra gravemente interrumpida, con los consiguientes problemas de bienestar animal que ello conlleva cuando los desplazamientos no se realizan en los tiempos programados. La situación es particularmente grave al no haberse establecido, ni por la organización convocante ni por la administración, servicios mínimos que aseguren la continuidad, al menos parcial, de servicios legalmente esenciales como es la alimentación al ganado. Asimismo, la falta de acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la mayor parte de los casos, nos impide asegurar el mantenimiento de nuestra actividad. Recordamos que la alimentación del ganado y la ganadería no sólo son servicios legalmente esenciales para la sociedad, sino que, de seguir interrumpidos y más allá del desabastecimiento de productos ganaderos, se pueden producir problemas de salud pública al no poder alimentar a los animales. Es por ello por lo que requerimos de la Administración del Estado medidas urgentes para asegurar el mantenimiento de nuestra actividad.”



Entidades firmantes del comunicado:

