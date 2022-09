Las inmobiliarias cifran en un 15 % el aumento de viviendas okupadas

··· El presidente de Fegein, Benito Iglesias es consciente de que el problema se ha agravado y multiplicado, pero no debe dejarse a un lado. “Sobre todo, en una comunidad como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías. Y que estén desocupadas no significa que no tengan dueño, que sí lo tienen, y ahí está el catastro y los recibos del IBI a sus propietarios para dejar constancia de ello. Y es que, la actual ley de desahucio exprés, únicamente ha propiciado el hecho de que el propietario puede acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía. Aunque en la mayoría de los casos, el propietario suele recuperar la vivienda siempre con importantes desperfectos que nadie cubre por la insolvencia de los okupas”, comenta Iglesias.

Asegura, el presidente de Fegein que la stiuación está peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento debido a “una legislación que decide no afrontar la problemática actual en un contexto económico adverso”.