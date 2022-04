Las mujeres que padecen endometriosis piden una atención médica específica

Santiago. Las aproximadamente 60.000 mujeres que padecen endometriosis en la comunidad gallega demandan una atención médica específica para tratar esta dolencia, que consiste en el crecimiento fuera del útero del tejido (endometrio) que recubre su interior.

La presidenta de la asociación QuerENDO Mulleres con Endometriose, Cristina Fernández, que fue recibida este viernes por la diputada del BNG Montse Prado en el Parlamento de Galicia, aseguró en rueda de prensa que las miles de mujeres que a día de hoy padecen esta enfermedad “estamos completamente desamparadas, invisibilizadas y con una sensación de abandono increíble, porque no se nos escucha ni se nos tiene en cuenta para paliar nuestra dolencia”.

La portavoz de Sanidade del BNG en la Cámara gallega consideró que “las mujeres seguimos siendo invisibles para la Medicina, no se investiga y, por lo tanto, no se sabe cuáles son nuestras dolencias específicas”. “Prueba de ello es que en los ensayos clínicos la presencia de mujeres sigue siendo muy minoritaria”, afirmó.

Para la parlamentaria nacionalista, “se nos trata conforme al patrón masculino, que evidentemente no es cómo padecemos ni cómo sufrimos las mujeres las enfermedades”. La presidenta de la citada asociación, ante estas palabras, indicó que “todas las jóvenes tienen que saber que el dolor provocado por el regla no es normal; todo tipo de dolor es una señal de alarma, por qué el dolor de regla no lo es”, se preguntó.

Tanto Montse Prado como Cristina Fernández criticaron el incumplimiento de todos los puntos recogidos en una proposición no de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia hace siete años, en los que se recogían las demandas de las mujeres afectadas por endometriosis.

En esta iniciativa el Parlamento instaba a la Xunta, entre otras cosas, a crear un grupo de trabajo que evaluase la posibilidad de poner en marcha un plan de detección precoz de la endometriosis, o el compromiso de transmitir a los institutos de investigación sanitaria la necesidad de fomentar la investigación sobre esta dolencia. Otra reivindicación era llevar a cabo la creación de unidades de endometriosis especializadas. efe