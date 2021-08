Las plantillas docentes ‘calientan’ el inicio de curso en el Pazo do Hórreo

Septiembre acostumbra a ser un mes caliente en el panorama educativo, y este año no va a ser una excepción. Cientos de profesores fueron contratados el año pasado como personal de refuerzo, debido a las restricciones y medidas de seguridad a las que obligaba la pandemia. Este año una buena parte de ellos no tendrá plaza.

A pocos días de que arranque también oficialmente el curso parlamentario, el BNG puso el grito en el cielo por lo que considera continuos recortes en la educación pública. Desde el PSdeG, critican asimismo la disminución en la plantilla de profesorado. Y desde el PPdeG defienden la actuación de la Consellería de Educación argumentando que la situación sanitaria es mejor ahora y que era sabido que el esfuerzo del año pasado no se podría mantener.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quiso “denunciar que se vai iniciar o curso escolar en plena pandemia con recorte importante de profesorado”, y señaló que la educación “é a inversión máis importante”. Considera que “é unha irresponsabilidade do PP que está xogando co futuro dos nenos e do país”.

Aunque sabe que la situación “non é a mesma”, recordó que la conferencia sectorial había hablado de “un curso de transición”, y apuntó que “a maioría dos nenos non están vacinados”. Agregó que “a evolución da pandemia é incerta” y señaló que “os especialistas coinciden en que a pandemia afectou á educación do alumnado”. A su entender, “hai que facer un reforzo no sistema para os rapaces que teñen máis dificultades e para os que quedaron atrás” en estos cursos.

Por eso, censuró que el Gobierno autonómico pretenda recortar “máis de 1.600 profesores en ensino público”. Son, según explicó la nacionalista, unos 435 en Secundaria, 150 maestros de Infantil y Primaria y más de mil de refuerzo. El año pasado había 2.300 y este curso están anunciados 1.250 profesores. Estos recortes tensarán la situación “en plena pandemia, nun sistema educativo que xa tiña carencias e necesidades”.

Frente a esto, Pontón aseguró que el Bloque estará en el proceso de movilización en las calles y que defenderán en el Parlamento la contratación de 1.000 profesores más que el año pasado, como pasa en otras comunidades, así como una reducción de las ratios para llegar a los 20 alumnos por profesor en Primaria y a los 25 en Secundaria de aquí al final de la legislatura.

Pontón manifestó que “detrás dos recortes está unha decisión ideolóxica” que tiene como objetivo el desmantelamiento de lo público mientras que se refuerza el presupuesto y la contratación en la privada. “É unha folla de ruta que están executando de xeito implacable”, declaró.

El líder del PSdeG también cargó este lunes contra los recortes en servicios públicos, al referirse, una vez más, a la situación sanitaria, pero también en materia educativa. Afeó así que en la Xunta, que se queja de falta de fondos adicionales, “non aproveitan os 828 millóns que van chegar entre setembro e novembro”. “Hai –dijo– falta de apoio e compromiso coa sanidade e a educación”.

ESFUERZO INSOSTENIBLE. El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, indicó que “evidentemente a Xunta está cumprindo a normativa que aproba o goberno de España sobre distancias e alumnos por aula”, y replicó que “non se pode equiparar” la situación del año pasado, con un mayor riesgo, con la de este, con un importante avance en la vacunación.

Declaró que “o que non se pode entender é que o esforzo que se fixo sexa extensible” después de contratar un extra de profesorado por el desdoblamiento de aulas, pero quiso “salientar o esforzo no ámbito educativo dunha das comunidades con mellor ratio profesor por alumno.

Así, puso en valor que Galicia parte “dunha mellor situación” para afrontar unos cursos que están siendo diferentes. “Confío en que vai a haber prazas para atender a educación de calidade”.